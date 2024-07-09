Речь идет не только о купальниках, но и других необходимых вещах. Именно поэтому Lady 24 совместно с украинским брендом Anabel Arto рассказывают, что стоит положить в чемодан для идеального отпуска.

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Купальник – главная вещь для пляжного отдыха

Сложно представить летний отпуск без купальника. Это не только одежда для плавания, но и основа для стильных пляжных образов.

Существует множество моделей купальников и каждая женщина может выбрать тот вариант, который лучше всего подойдет именно ей. Сплошные, раздельные, монокини – каждый из них обеспечит комфорт и приятный отдых.



Какой купальник выбрать для отпуска / Фото Anabel Arto

Особое место в этом списке занимают купальники-трансформеры, которые являются настоящей находкой для тех, кто стремится минимизировать количество вещей в своем чемодане. Они позволяют создавать различные образы из одного изделия.



Раздельный купальник / Фото Anabel Arto

В общем купальники-трансформеры имеют несколько преимуществ:

многофункциональность – один купальник может заменить несколько, что значительно экономит место в чемодане;

– один купальник может заменить несколько, что значительно экономит место в чемодане; экономия средств – вместо покупки нескольких различных изделий достаточно приобрести один;

– вместо покупки нескольких различных изделий достаточно приобрести один; индивидуальность – можно адаптировать свой образ в соответствии с настроением и обстоятельствами;

– можно адаптировать свой образ в соответствии с настроением и обстоятельствами; удобство – легко менять вид купальника прямо на пляже.

Интересно обыграть купальник можно и с помощью аксессуаров. Например, добавить специальные "крылья", которые закроют плечи и сделают образ нежным и романтичным.



"Крылья", которыми можно обыграть купальник / Фото Anabel Arto

Что касается количества купальников, которые нужно взять в отпуск, то однозначного ответа нет. Точно можно сказать, что одного будет недостаточно, ведь пока он будет выстиран, то стоит иметь другой на смену. Поэтому будет не лишним прихватить минимум 2 купальника, а лучше 3 – 4.

Пляжная одежда – стильное дополнение образов

Собирая чемодан в отпуск, стоит позаботиться и о пляжной одежде. Легкие платья и сарафаны станут хорошим вариантом для летнего отдыха, а также подарят ощущение уверенности. Такие вещи прекрасно подойдут для прогулок на набережной или вечерних выходов.



Пляжное платье / Фото Anabel Arto

Также стоит позаботиться и о пляжной тунике, парео или халате. Они будут незаменимыми, чтобы накинуть на купальник, защищаясь от солнца. Также такие вещи пригодятся, когда стоит что-то одеть сразу после купания.



Пляжные туника и халат / Фото Anabel Arto

Существуют также и пляжные костюмы. Их можно смело одевать на купальник, чтобы, например, прогуляться до пляжа или выйти на отдых.



Пляжный костюм / Фото Anabel Arto

Стоит помнить и об аксессуарах. Пляжная шляпка не только придаст образу шарма, но и защитит лицо и волосы от прямых солнечных лучей.

Как правильно паковать чемодан для пляжного отдыха

Когда вопрос с выбором купальников и одежды для пляжа решен, то важно также правильно упаковать чемодан.

Быстро и компактно собрать чемодан помогут несколько простых советов:

Стоит составить список вещей . Лучше всего записать все, что планируете взять. Это поможет ничего не забыть и понять, что действительно нужно.

. Лучше всего записать все, что планируете взять. Это поможет ничего не забыть и понять, что действительно нужно. Можно использовать органайзеры . Такие изделия для чемоданов помогут упорядочить вещи и сэкономить место.

. Такие изделия для чемоданов помогут упорядочить вещи и сэкономить место. Следует располагать вещи по важности. То есть то, что будет самым нужным, лучше положить сверху, чтобы оно всегда было под рукой.

В общем купальники и пляжная одежда не занимают много места в чемодане. Так, купальники стоит сложить в маленькие мешочки, а одежду – в органайзеры, специальные чехлы, вакуумные пакеты или просто свернуть в рулоны.

На самом деле собрать чемодан для пляжного отдыха – не такая сложная задача, как может показаться в начале. Главное – учитывать все нюансы и заблаговременно выбрать купальники и одежду. А поможет в этом украинский бренд Anabel Arto. В ассортименте производителя можно найти модели на разный вкус, а вещи, изготовлены из качественных материалов, подарят комфорт, уверенность в себе, а также обеспечат хорошее настроение на протяжении всего отпуска.