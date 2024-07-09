Йдеться не лише про купальники, а й інші необхідні речі. Саме тому Lady 24 спільно з українським брендом Anabel Arto розповідають, що варто покласти у валізу для ідеальної відпустки.

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Купальник – головна річ для пляжного відпочинку

Складно уявити літню відпустку без купальника. Це не лише одяг для плавання, але й основа для стильних пляжних образів.

Існує безліч моделей купальників і кожна жінка може обрати той варіант, який найкраще пасуватиме саме їй. Суцільні, роздільні, монокіні – кожен із них забезпечить комфорт та приємний відпочинок.



Який купальник обрати для відпустки / Фото Anabel Arto

Особливе місце у цьому списку займають купальники-трансформери, які є справжньою знахідкою для тих, хто прагне мінімізувати кількість речей у своїй валізі. Вони дозволяють створювати різні образи з одного виробу.



Роздільний купальник / Фото Anabel Arto

Загалом купальники-трансформери мають кілька переваг:

багатофункціональність – один купальник може замінити кілька, що значно економить місце у валізі;

– один купальник може замінити кілька, що значно економить місце у валізі; заощадження коштів – замість купівлі кількох різних виробів достатньо придбати один;

– замість купівлі кількох різних виробів достатньо придбати один; індивідуальність – можна адаптувати свій образ відповідно до настрою та обставин;

– можна адаптувати свій образ відповідно до настрою та обставин; зручність – легко змінювати вигляд купальника прямо на пляжі.

Цікаво обіграти купальник можна й за допомогою аксесуарів. Наприклад, додати спеціальні "крила", які закриють плечі й зроблять образ ніжним і романтичним.



"Крила", якими можна обіграти купальник / Фото Anabel Arto

Що стосується кількості купальників, які потрібно взяти у відпустку, то тут однозначної відповіді немає. Точно можна сказати, що одного буде недостатньо, адже поки він буде випраний, то варто мати інший на зміну. Тому буде не зайвим прихопити мінімум 2 купальники, а краще 3 – 4.

Пляжний одяг – стильне доповнення образів

Збираючи валізу у відпустку, варто подбати й про пляжний одяг. Легкі сукні й сарафани стануть гарним варіантом для літнього відпочинку, а також подарують відчуття впевненості. Такі речі чудово підійдуть для прогулянок на набережній чи вечірніх виходів.



Пляжна сукня / Фото Anabel Arto

Також варто подбати й про пляжну туніку, парео чи халат. Вони будуть незамінними, аби накинути на купальник, захищаючись від сонця. Також такі речі стануть у пригоді, коли варто щось одягнути відразу після купання.



Пляжні туніка й халат / Фото Anabel Arto

Існують також і пляжні костюми. Їх можна сміливо одягати на купальник, щоб, наприклад, прогулятися до пляжу чи вийти на відпочинок.



Пляжний костюм / Фото Anabel Arto

Варто пам'ятати й про аксесуари. Пляжний капелюшок не лише додасть образу шарму, а й захистить обличчя та волосся від прямих сонячних променів.

Як правильно пакувати валізу для пляжного відпочинку

Коли питання з вибором купальників і одягу для пляжу вирішене, то важливо також правильно спакувати валізу.

Швидко й компактно зібрати валізу допоможуть кілька простих порад:

Варто скласти список речей . Найкраще записати усе, що плануєте взяти. Це допоможе нічого не забути й зрозуміти, що дійсно потрібно.

. Найкраще записати усе, що плануєте взяти. Це допоможе нічого не забути й зрозуміти, що дійсно потрібно. Можна використовувати органайзери . Такі вироби для валіз допоможуть впорядкувати речі й заощадити місце.

. Такі вироби для валіз допоможуть впорядкувати речі й заощадити місце. Слід розташовувати речі за важливістю. Тобто те, що буде найпотрібнішим, краще покласти зверху, щоб воно завжди було під рукою.

Загалом купальники та пляжний одяг не займають багато місця у валізі. Так, купальники варто скласти у маленькі мішечки, а одяг – в органайзери, спеціальні чохли, вакуумні пакети чи просто згорнути в рулони.

Насправді зібрати валізу для пляжного відпочинку – не така складна задача, як може здатися на початку. Головне – враховувати всі нюанси й завчасно обрати купальники й одяг. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto. В асортименті виробника можна знайти моделі на різний смак, а речі, виготовлені з якісних матеріалів, подарують комфорт, впевненість у собі, а також забезпечать гарний настрій протягом усієї відпустки.