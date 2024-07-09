Минимум вещей – максимум образов: как собрать чемодан в отпуск
Собираясь в отпуск, стоит не только продумать маршрут и места, которые хочется посетить, но и правильно сложить чемодан. Ведь от этого будет зависеть, насколько комфортным будет отдых.
Речь идет не только о купальниках, но и других необходимых вещах. Именно поэтому Lady 24 совместно с украинским брендом Anabel Arto рассказывают, что стоит положить в чемодан для идеального отпуска.
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Купальник – главная вещь для пляжного отдыха
Сложно представить летний отпуск без купальника. Это не только одежда для плавания, но и основа для стильных пляжных образов.
Существует множество моделей купальников и каждая женщина может выбрать тот вариант, который лучше всего подойдет именно ей. Сплошные, раздельные, монокини – каждый из них обеспечит комфорт и приятный отдых.
Какой купальник выбрать для отпуска / Фото Anabel Arto
Особое место в этом списке занимают купальники-трансформеры, которые являются настоящей находкой для тех, кто стремится минимизировать количество вещей в своем чемодане. Они позволяют создавать различные образы из одного изделия.
Раздельный купальник / Фото Anabel Arto
В общем купальники-трансформеры имеют несколько преимуществ:
- многофункциональность – один купальник может заменить несколько, что значительно экономит место в чемодане;
- экономия средств – вместо покупки нескольких различных изделий достаточно приобрести один;
- индивидуальность – можно адаптировать свой образ в соответствии с настроением и обстоятельствами;
- удобство – легко менять вид купальника прямо на пляже.
Интересно обыграть купальник можно и с помощью аксессуаров. Например, добавить специальные "крылья", которые закроют плечи и сделают образ нежным и романтичным.
"Крылья", которыми можно обыграть купальник / Фото Anabel Arto
Что касается количества купальников, которые нужно взять в отпуск, то однозначного ответа нет. Точно можно сказать, что одного будет недостаточно, ведь пока он будет выстиран, то стоит иметь другой на смену. Поэтому будет не лишним прихватить минимум 2 купальника, а лучше 3 – 4.
Пляжная одежда – стильное дополнение образов
Собирая чемодан в отпуск, стоит позаботиться и о пляжной одежде. Легкие платья и сарафаны станут хорошим вариантом для летнего отдыха, а также подарят ощущение уверенности. Такие вещи прекрасно подойдут для прогулок на набережной или вечерних выходов.
Пляжное платье / Фото Anabel Arto
Также стоит позаботиться и о пляжной тунике, парео или халате. Они будут незаменимыми, чтобы накинуть на купальник, защищаясь от солнца. Также такие вещи пригодятся, когда стоит что-то одеть сразу после купания.
Пляжные туника и халат / Фото Anabel Arto
Существуют также и пляжные костюмы. Их можно смело одевать на купальник, чтобы, например, прогуляться до пляжа или выйти на отдых.
Пляжный костюм / Фото Anabel Arto
Стоит помнить и об аксессуарах. Пляжная шляпка не только придаст образу шарма, но и защитит лицо и волосы от прямых солнечных лучей.
Как правильно паковать чемодан для пляжного отдыха
Когда вопрос с выбором купальников и одежды для пляжа решен, то важно также правильно упаковать чемодан.
Быстро и компактно собрать чемодан помогут несколько простых советов:
- Стоит составить список вещей. Лучше всего записать все, что планируете взять. Это поможет ничего не забыть и понять, что действительно нужно.
- Можно использовать органайзеры. Такие изделия для чемоданов помогут упорядочить вещи и сэкономить место.
- Следует располагать вещи по важности. То есть то, что будет самым нужным, лучше положить сверху, чтобы оно всегда было под рукой.
В общем купальники и пляжная одежда не занимают много места в чемодане. Так, купальники стоит сложить в маленькие мешочки, а одежду – в органайзеры, специальные чехлы, вакуумные пакеты или просто свернуть в рулоны.
На самом деле собрать чемодан для пляжного отдыха – не такая сложная задача, как может показаться в начале. Главное – учитывать все нюансы и заблаговременно выбрать купальники и одежду. А поможет в этом украинский бренд Anabel Arto. В ассортименте производителя можно найти модели на разный вкус, а вещи, изготовлены из качественных материалов, подарят комфорт, уверенность в себе, а также обеспечат хорошее настроение на протяжении всего отпуска.