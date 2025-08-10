За ногтями нужно ухаживать, потому что все в первую очередь обращают внимание на руки, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Чтобы ногти всегда выглядели здоровыми и красивыми, советуем отказаться от нескольких вредных привычек.
Какие вредные привычки портят ногти?
Уборка без перчаток
Контактирование с агрессивной химией без перчаток приводит к отслоению гель-лака от ногтевой пластины. Из-за пересушивания ногтей, они становятся ломкими и могут начать отслаиваться. Перед уборкой и мытьем посуды стоит одевать перчатки, а вечером смазывать руки кремом.
После уборки руки надо увлажнять / Фото Pexels
Непрофессиональный маникюр
Обрезка кутикулы в домашних условиях при неправильной постановке инструмента может ее повредить. Такое действие способно привести к расщеплению ногтевой пластины. Любую обработку, при которой есть риск ранения нужно проводить стерильными инструментами.
Нерегулярный маникюр и педикюр
Маникюр нужно обновлять каждые 3 недели, потому что если переносить гель-лак, то ногти могут начать отслаиваться. Педикюр стоит менять раз в 5 недель.
При отрастании ногти на ногах упираются в мыс обуви, поэтому это может привести к онихолизису – отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа.
Самостоятельное снятие покрытия
Нельзя самостоятельно снимать в домашних условиях гель-лак, потому что вместе с этим очень легко повредится верхний слой ногтей, который будет отрастать больше месяца.