Женщины из Дании стареют очень медленно. Оказывается, именно Копенгаген возглавил рейтинг европейских городов, где женщины сохраняют молодость намного дольше. Красивый вид им помогает получить несколько важных привычек.

Датские женщины считаются одними из самых молодых в Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Их кожа стареет медленнее, а внешность долго сохраняет свежесть. Секрет скрывается в определенных ритуалах, которые помогают им оставаться привлекательными независимо от возраста.

Какие секреты молодости датских женщин?

Уютный дом

Для датских женщин дом является местом силы. Они зажигают свечи на ужин, окутываются пледами и качественно проводят время с родными. Такая атмосфера снижает стресс и сохраняет молодость.

Ежедневная активность

Велосипед в Копенгагене является нормой. Такое естественное кардио есть у всех, поэтому дорога на работу или прогулка заменяют автоматически спортзал. Также данки практикуют прогулки без телефона.

Сбалансированная тарелка

Женщины часто употребляют рыбу, ягоды, различные овощи, цельнозерновые и полезные жиры. Правильный рацион хорошо влияет на состояние кожи.

Простота в красоте

Данки не любят тяжелой тональной основы на лице или ярких теней. Они больше склонны к минималистическому макияжу, который подчеркивает естественность и заботится о коже.

Единение с природой

Жители Копенгагена много времени проводят на свежем воздухе. Это защищает от стресса, поэтому эксперты советуют проводить на улице минимум 2 часа ежедневно, даже в прохладную погоду.

Женщины Дании сохраняют красоту очень просто. Они минимизируют стресс, добавляют больше движения, заботятся о себе и проводят время на природе. Баланс в таких ежедневных мелочах помогает дольше сохранять молодость.

Какие еще есть секреты молодости?