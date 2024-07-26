Вредное ультрафиолетовое излучение, жесткое мыло и воздействие химических веществ могут привести к быстрому старению кожи на руках. Как сохранить их молодость, рассказываем далее.

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Уход за кутикулой

Если вы срываете кутикулу, когда нервничаете, не заботитесь о ее увлажнении или часто забываете подрезать во время маникюра, это портит вид и состояние ваших рук.

Вместо этого лучше обрезать ее маникюрными ножницами. Предотвращать появление заусенцев же можно, нанося на ночь масло для кутикулы или мазь с вазелином.

Увлажнение кожи

Руки постоянно подвергаются вредному воздействию, что приводит к потере упругости кожи и к появлению морщин.

Чтобы уменьшить эти негативные последствия, дерматологи рекомендуют использовать крем для рук с гиалуроновой кислотой. Это временно увеличит объем кожи за счет влаги, которая будет заполнять морщины.

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Нежное средство для мытья рук

Чрезмерное количество жесткого мыла может привести к обезвоживанию кожи рук. Лучше заменить его на мягкое моющее средство, которое будет содержать масло ши, вазелин или гиалуроновую кислоту, которые будут образовывать защитный слой на руках.

Уборка следов мозолей

Во время упорного физического труда руками на ладонях могут появиться твердые желтые пятна. Так кожа реагирует на постоянное трение, становясь толще.

Чтобы убрать мозоли, которые также портят вид рук, сделайте ванночку с теплой водой, а затем обработайте их пемзой или скрабом для тела. После этого также не лишним будет нанести увлажняющий крем с мочевиной, которая смягчит остатки мозолей.

Защита от солнца

Кожа рук часто подвергается вредному воздействию солнечных лучей. Чтобы предотвратить повреждение в будущем, ежедневно перед выходом на улицу стоит наносить небольшую каплю SPF.

Если же на руках уже появились пигментные пятна, уменьшить их можно кремом для осветления кожи.