Стилисты говорят, что для сохранения цвета, за блондом надо ухаживать системно, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. В материале собрано 5 главных правил, которые помогут не только поддерживать желаемый тон, но и здоровье светлых волос.

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Фильтр на воду и выбор шампуня

Светлые волосы очень чувствительны к жесткой воде, поскольку она может привести к появлению желтизны или тусклого оттенка. Если же возможности установить фильтр нет, тогда рекомендуется выбирать мягкие шампуни без сульфатов.

Использование термозащиты

Обязательно перед сушкой волос следует использовать термозащиту, поскольку светлые пряди имеют гораздо меньше естественной защиты. Также термозащиту следует наносить перед выходом на солнце.

Увлажнение

Светлые волосы имеют пористую структуру, поэтому теряют влагу. В таком случае один или два раза в неделю надо использовать увлажняющие маски, кондиционер и несмываемый уход.

Оттеночные средства

Ухаживая за светлыми волосами, стоит обратить внимание на оттеночные средства, которые помогут поддерживать цвет между окрашиванием. Фиолетовые и синие пигменты нейтрализуют желтизну. Желтые оттеночные продукты усиливают цвет теплого блонда. Жемчужные средства подойдут для тех, кто имеет натуральный блонд. Такие оттеночные средства можно использовать 1 – 2 раза в неделю.

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Подрезание кончиков

Парикмахеры всегда советуют подстригать кончики раз в 2 – 3 месяца, чтобы сохранить здоровую структуру волос и ухоженный вид. Секущиеся кончики плохо влияют на состояние прически.