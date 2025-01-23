УКР РУС
23 января 2025, 15:23
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Каре в стиле Old Money – самая изысканная прическа 2025 года: все будут в восторге

Юлия Турелык

Стиль Old Money всем настолько понравился, что ближайшие несколько лет он не будет покидать трендов. Мы привыкли акцентировать свое внимание на наряде, впрочем, прическа тоже играет важную роль в эстетике "тихой роскоши". Чтобы создать изысканный вид, предлагаем взглянуть на стрижку каре с эффектными локонами.

Наряд в стиле Old Money должен быть минималистичным и элегантным, впрочем прическа уже требует большей безупречности, благодаря которой можно подчеркнуть свой статус, пишет 24 Канал.

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Как сделать каре в стиле Old Money

К изысканному стилю относится сдержанная аристократичность. Она должна быть без излишеств, но такой, чтобы привлекать к себе внимание. Если наряд в стиле "тихой роскоши" – это про элегантность классического гардероба, то прическа уже может добавлять правильной изысканности.


Эффектные стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest

Чтобы воспроизвести аристократических женщин нужно подстричь волосы – удлиненное или укороченное каре. Далее главной фишкой идет его укладка. Это должны быть объемные локоны, которые будут выглядеть так, как будто вы каждый раз выходите из салона красоты, а не создаете прическу в домашних условиях.


Красивые стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest

С помощью стайлинговых средств, волосам надо придать объем и уложить локоны так, чтобы они добавляли образу шарма. Легко кудри можно зафиксировать лаком, чтобы они держались, однако надо делать все очень осторожно, поскольку волосы должны иметь естественный вид и не блищать от чрезмерного количества лакировки.

Носить такую прическу можно с любым нарядом – от классики до кэжуального стиля. Красиво будет смотреться каре с кудрями под платья, костюмы, а также под классические свитера, гольфы или даже свитшоты.


Эффектные стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest


Красивые стрижки в стиле Old Money / Фото Pinterest

Прическа в стиле Old Money должна подчеркивать строгость и классическую эстетику "тихой роскоши". Основной акцент должен быть на естественном объеме, а пряди должны хорошо лежать по всей длине. Каре с локонами выглядит несколько авантюрно и напоминает образы Мэрилин Монро. Современной инфлюенсеркок, которая носит прическу каре в стиле Old Money является шведская манекенщица Эльза Хоск.

Объемные кудри на каре можно легко сделать в домашних условиях. Для этого стоит воспользоваться бигудями или конической плойкой. Не забывайте для сохранения здоровых волос пользоваться термозащитой.