Даже летом рубашка является универсальным элементом гардероба. С рубашкой можно создать немало интересных и модных образов. Некоторые варианты не являются новинкой, поэтому вам удастся легко их повторить в собственных выходах.

Есть часть людей, которые считают, что базовые вещи являются скучными, однако на своих примерах модницы демонстрируют, как можно просто создать изысканный и элегантный образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Как модно носить рубашку летом?

Рубашка с расстегнутыми пуговицами

Удлиненная рубашка застегнута на нескольких пуговицах прекрасно сочетается с базовым топом, трендовыми широкими джинсами, сатиновой юбкой или брюками палаццо в сочетании со шлепанцами, балетками или сандалиями.



Стильные образы с рубашкой / Фото Cosmopolitan

Рубашка + юбка

Юбка из прозрачной ткани остается в тренде этим летом, а добавить расслабленности такому образу поможет рубашка оверсайз и блейзер.



Стильные образы с рубашкой / Фото Cosmopolitan

Рубашка + платок макраме

Создать фактурный образ можно благодаря базовой рубашке вместе с ажурным платком макраме. Деталь добавит акцента на талию и бедра и станет отличным способом внесения этномотива в образ.



Стильные образы с рубашкой / Фото Cosmopolitan

Рубашка – акцент к белому образу

Белоснежный образ всегда выглядел стильно и эффектно. Сделать аутфит динамичным можно благодаря яркой рубашке, которую можно накинуть на плечи или завязать на талии, подчеркнув внимание к деталям.



Стильные образы с рубашкой / Фото Cosmopolitan

