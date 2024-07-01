Мило можно выглядеть даже в кепке: блогер показала стильный лайфхак для лета

Летом головные уборы являются необходимой частью гардероба. Однако не всем везет выглядеть в них мило.

Как носить и стилизовать кепку, чтобы иметь красивый и женственный вид, читайте на Lady 24.

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Как стильно носить кепку

Тикток-блогер Лорен Менно поделилась на своей странице лайфхаком, который поможет стилизовать кепку таким образом, чтобы выглядеть мило в головном уборе.

Прежде всего девушка предлагает собрать волосы в хвост или пучок у основания головы. Далее она надевает кепку и начинает стилизовать ее.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Для того чтобы иметь красивый вид, она прячет кончики ушей под кепкой. Таким образом они не торчат, создавая неэстетичный вид.

Как стильно носить кепку летом: смотрите видео

Далее Лорен вытягивает небольшие пряди волос, прикрывая верхнюю часть ушей, что добавляет объема прическе и более непринужденного стиля.

Кроме того, блогер предлагает вытянуть еще несколько прядей, которые обрамляют лицо. Однако она отмечает, что их следует доставать не у лба, а по бокам, чтобы они не мешали взгляду и выглядели ухоженно.

В результате девушка получает довольно милый образ в кепке. Лорен говорит, что по ее опыту, такая стилизация помогает лучше чувствовать себя в головном уборе.