Омолаживают на 10 лет: одежда для старших женщин, которая помогает сбросить лишний возраст

Наряд формирует наш образ, стиль и подчеркивает индивидуальность. Визуально уменьшить возраст можно не только благодаря определенным цветам вещей, но и отдельным элементам гардероба. Именно они способны старшим женщинам придать более молодой вид.

Одежда играет важную роль в нашей жизни, поэтому очень важно для себя подбирать образ, который не только будет соответствовать возрасту, но и сможет улучшить вид старших женщин, пишет 24 Канал. Именно наряд может сбросить лишний возраст, поэтому женщины могут казаться намного моложе и красивее.

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Стилисты уже давно определили несколько элементов гардероба, которые визуально омолаживают и улучшают вид.

Изысканные украшения

Женщинам любого возраста не стоит забывать о том, что для того, чтобы полностью завершить образ, нужно выбрать красивые и минималистичные украшения. Их должно быть в меру. Достаточно будет одеть небольшие серьги, цепочку с кулоном, браслет и кольцо.

Лучше обойти вниманием крупную бижутерию и массивные браслеты. Так, они привлекают внимание, однако для того, чтобы выглядеть моложе, лучше сделать фокус на скромности, которые подчеркнут статусность женщины.

Сумки

Старшим женщинам не желательно добавлять в свой гардероб огромные массивные сумки в ярких цветах, с блестками и дополнительными аксессуарами. Лучше выбрать эффектную сумку в базовом цвете, которая удачно завершит образ.

Базовые вещи

Ассортимент в магазинах сейчас поражает многообразием цветов, принтов и рисунков, однако важнейшее правило дорого и статусного вида – их отсутствие. Гораздо выгоднее женщин омолаживают базовые белые или черные футболки, серый или коричневый свитер, черные или бежевые брюки.

Современный свитер

Даже в 50 или 60 лет можно выглядеть красиво благодаря трендовым элементам гардероба. Чтобы выглядеть стильно и модно советуем избегать старых фасонов, выбирая вместо этого кашемировые свитера с воротником, свитера на молнии или красивые кардиганы. Трендовый свитер сразу может забрать 5-10 лишних лет.

Туфли на каблуках

Старить могут туфли на каблуке фасона, который вышел из моды еще 10 или 15 лет назад, именно поэтому стоит сделать ставку на современные лодочки с острым носком. Такая обувь непременно омолодит женщину и уберет лишний возраст.

Современная юбка современная

Женщины старшего возраста могут выбирать для себя базовые юбки ниже колен, впрочем вполне стоит добавлять в свой гардероб юбку карандаш или даже юбку в длине макси из шелка, которая придаст образу современности и актуальности.

Жакеты

Чтобы выглядеть моложе, женщинам рекомендуется добавить в свой гардероб жакеты с приплечниками или аккуратные приталенные варианты. Важно только, чтобы рукав был длинным, а не трехчетвертным.

Все эти несколько советов действительно имеют важное значение на то, как будет выглядеть женщина. Если их соблюсти, то барышни в 50 лет будут выглядеть на 40. Пробуйте подбирать для себя правильные цвета и фасоны, чтобы заметить, как наряд влияет на ваш внешний вид.