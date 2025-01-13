Одяг відіграє важливу роль в нашому житті, тому дуже важливо для себе підбирати образ, який не лише відповідатиме віку, але й зможе покращити вигляд старших жінок, пише 24 Канал. Саме вбрання може скинути зайвий вік, тому жінки можуть здаватися набагато молодшими та красивішими.

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Стилісти вже давно визначили кілька елементів гардероба, які візуально омолоджують та покращують вигляд.

Вишукані прикраси

Жінкам будь-якого віку не варто забувати про те, що для того, щоб повністю довершити образ, потрібно обрати красиві та мінімалістичні прикраси. Їх повинно бути в міру. Достатньо буде одягнути невеличкі сережки, ланцюжок з кулоном, браслет та перстень.

Краще оминути увагою велику біжутерію та масивні браслети. Так, вони привертають увагу, однак для того, щоб виглядати молодшими, краще зробити фокус на скромності, які підкреслять статусність жінки.

Сумки

Старшим жінкам не бажано додавати у свій гардероб величезні масивні сумки в яскравих кольорах, з блискітками та додатковими аксесуарами. Краще обрати ефектну сумку в базовому кольорі, яка вдало довершить образ.

Базові речі

Асортимент в магазинах зараз вражає різноманіттям кольорів, принтів та малюнків, однак найважливіше правило дорого та статусного вигляду – їхня відсутність. Набагато вигідніше жінок омолоджують базові білі чи чорні футболки, сірий чи коричневий светр, чорні чи бежеві штани.

Сучасний светр

Навіть у 50 чи 60 років можна мати красивий вигляд завдяки трендовим елементам гардероба. Щоб виглядати стильно та модно радимо уникати старих фасонів, обираючи натомість кашемірові светри з коміром, светри на блискавці чи красиві кардигани. Трендовий светр одразу може забрати 5-10 зайвих років.

Туфлі на підборах

Старити можуть туфлі на підборах фасону, який вийшов з моди ще 10 чи 15 років тому, саме тому варто зробити ставку на сучасні човники з гострим носком. Таке взуття неодмінно омолодить жінку й прибере зайвий вік.

Сучасна спідниця

Жінки старшого віку можуть обирати для себе базові спідниці нижче колін, втім цілком варто додавати до свого гардероба спідницю олівець чи навіть спідницю в довжині максі з шовку, яка надасть образу сучасності та актуальності.

Жакети

Щоб виглядати молодшими, жінкам рекомендовано додати до свого гардероба жакети з приплічниками чи акуратні приталені варіанти. Важливо лише, щоб рукав був довгим, а не тричвертковим.

Усі ці кілька порад справді мають важливе значення на те, як виглядатиме жінка. Якщо їх дотриматися, то панянки у 50 років виглядатимуть на 40. Пробуйте підбирати для себе правильні кольори й фасони, щоб помітити, як вбрання впливає на ваш зовнішній вигляд.