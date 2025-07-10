Как улучшить состояние кожи без усилий: секреты красоты Виктории Бекхэм и Ким Кардашьян
- Виктория Бекхэм и Ким Кардашян используют шелковые наволочки для улучшения состояния кожи и волос.
- Шелковая наволочка обладает гипоаллергенными свойствами, регулирует температуру тела и предотвращает образование "морщин сна".
Улучшить состояние кожи можно без всяких усилий, пока спишь. Этим секретом активно пользуются Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.
Вся суть, как ни странно, в наволочке. Казалось бы, это такая банальная вещь, однако, именно она сильно влияет на состояние кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какая наволочка помогает избавиться от прыщей
Самые красивые женщины мира, такие как Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Синди Кроуфорд и Виктория Бекхэм уже давно пользуются именно шелковой наволочкой. Этот материал оказывает положительное влияние не только на кожу, а и волосы, ведь он предотвращает потерю влаги.
В чем еще преимущества шелковой наволочки:
- гипоаллергенность;
- подходит даже для чувствительной кожи;
- регулирование температуры тела;
- не создает "морщины сна", ведь не сминается так сильно как обычная наволочка.
Какая постель помогает улучшить состояние кожи
Не менее важно для улучшения состояния кожи и своевременно очищать постель. Несмотря на то, что она может казаться чистой, там накапливается много пыли, остатков косметических средств, мертвых клеток кожи.
Как часто нужно стирать постель:
- раз в неделю при температуре не ниже 60°C, если вы спите одетым;
- дважды или трижды в неделю – если спите без одежды или много потеете.
А вот наволочку стоит менять каждые 2 дня. Особенно летом.
Чтобы "хорошеть во время сна" нужно:
- обязательно очищать лицо от косметики, когда ложитесь спать;
- очищать волосы от всех косметических средств.