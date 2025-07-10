Укр Рус
Lady Советы для Lady Как улучшить состояние кожи без усилий: секреты красоты Виктории Бекхэм и Ким Кардашьян
10 июля, 21:40
2

Как улучшить состояние кожи без усилий: секреты красоты Виктории Бекхэм и Ким Кардашьян

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Виктория Бекхэм и Ким Кардашян используют шелковые наволочки для улучшения состояния кожи и волос.
  • Шелковая наволочка обладает гипоаллергенными свойствами, регулирует температуру тела и предотвращает образование "морщин сна".

Улучшить состояние кожи можно без всяких усилий, пока спишь. Этим секретом активно пользуются Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.

Вся суть, как ни странно, в наволочке. Казалось бы, это такая банальная вещь, однако, именно она сильно влияет на состояние кожи, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Исправить макияж легко: просто следуйте этим советам

Какая наволочка помогает избавиться от прыщей

Самые красивые женщины мира, такие как Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Синди Кроуфорд и Виктория Бекхэм уже давно пользуются именно шелковой наволочкой. Этот материал оказывает положительное влияние не только на кожу, а и волосы, ведь он предотвращает потерю влаги.

В чем еще преимущества шелковой наволочки:

  • гипоаллергенность;
  • подходит даже для чувствительной кожи;
  • регулирование температуры тела;
  • не создает "морщины сна", ведь не сминается так сильно как обычная наволочка.

Какая постель помогает улучшить состояние кожи

Не менее важно для улучшения состояния кожи и своевременно очищать постель. Несмотря на то, что она может казаться чистой, там накапливается много пыли, остатков косметических средств, мертвых клеток кожи.

Как часто нужно стирать постель:

  • раз в неделю при температуре не ниже 60°C, если вы спите одетым;
  • дважды или трижды в неделю – если спите без одежды или много потеете.

А вот наволочку стоит менять каждые 2 дня. Особенно летом.

Чтобы "хорошеть во время сна" нужно: