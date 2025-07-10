Як покращити стан шкіри без зусиль: секрети краси Вікторії Бекхем та Кім Кардашян

Покращити стан шкіри можна без жодних зусиль, поки спиш. Цим секретом активно користуються Вікторія Бекхем та Кім Кардашян.

Уся суть, як не дивно, в наволочці. Здавалося б, це така банальна річ, проте, саме вона сильно впливає на стан шкіри, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Виправити макіяж легко: просто дотримуйтесь цих порад

Яка наволочка допомагає позбавитись від прищів

Найгарніші жінки світу, такі як Кім Кардашян, Гейлі Бібер, Сінді Кроуфорд та Вікторія Бекхем уже давно користуються саме шовковою наволочкою. Цей матеріал має позитивний вплив не тільки на шкіру, а і волосся, адже він запобігає втраті вологи.

У чому ще переваги шовкової наволочки:

гіпоалергенність;

підходить навіть для чутливої шкіри;

регулювання температури тіла;

не створює "зморшки сну", адже не зминається так сильно як звичайна наволочка.

Яка постіль допомагає покращити стан шкіри

Не менш важливо для покращення стану шкіру і своєчасно очищувати постіль. Попри те, що вона може здаватися чистою, там накопичується багато пилу, залишків косметичних засобів, мертвих клітинок шкіри.

Як часто потрібно прати постіль:

раз на тиждень при температурі не нижче 60°C, якщо ви спите одягнутим;

двічі або тричі на тиждень – якщо спите без одягу чи багато пітнієте.

А от наволочку варто змінювати кожні 2 дні. Особливо влітку.

Щоб "гарнішати під час сну" потрібно: