Річ у тім, що кількасекундне вмивання може не дати бажаного результату. Шкіра й далі залишатиметься брудною, а вам – здаватиметься, що засіб не працює. Однак дерматолог Келлі Рід пояснила, що вмиванню варто приділяти більше часу.

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Як довго треба вмиватися, щоб очистити шкіру

Замість того, щоб швидко вмити обличчя за кілька секунд, дерматологиня радить приділити цій процедурі більше часу. Так, Келлі Рід рекомендує очищувати шкіру за допомогою гелю чи пінки для вмивання протягом 60 секунд.

За цей проміжок часу засіб ефективно очищає шкіру та видаляє усі залишки бруду й жиру. Косметологи та дерматологи переконані, що вмивання протягом 60 секунд також покращує стан шкіри, звужує пори, а шкіра обличчя сяє. Особливо дерматологи радять довше приділяти часу вмиванню тим, у кого жирна шкіра або схильна до висипань.

Дерматолог Джеремі Брауер говорить, що більшість людей вмиваються протягом максимум 15 секунд, однак цього часу недостатньо для повного очищення шкіри. Натомість варто приділити 45 – 60 секунд, щоб інгредієнти засобу дійсно активувалися й ефективно очистили шкіру.



Як довго треба вмиватися / Фото Freepik

Однак варто наголосити, що таке довге вмивання може не підходити тим, хто має суху шкіру. Тож дерматологи радять зменшити час вмивання, якщо з'являється відчуття стягнутої або "скрипуче чистої" шкіри.

Фахівці додали, що для вмивання варто обирати м'які засоби без агресивних компонентів. Щоб ефективно очистити шкіру, треба спочатку вмитися теплою водою, потім взяти гель чи пінку для вмивання й масажними рухами протягом 45 – 60 секунд вмиватися. Після цього засіб треба ретельно змити й продовжити етапи догляду.

Вмивати обличчя необхідно зранку й ввечері. Більше часу вмиванню дерматологи радять приділяти саме ввечері, адже протягом дня шкіра більше забруднюється.