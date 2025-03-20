Для правильного ухода за светлым цветом волос обычного шампуня и бальзама недостаточно, пишет 24 Канал. Поддерживать здоровый блонд – задача не из самых легких, однако красивые светлые локоны точно стоят того.

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В материале рассказываем об особых средствах, которые помогут сохранить яркость оттенка, предотвратить появление нежелательной желтизны и обеспечить волосам необходимое питание и увлажнение.

Правильное очищение: средства для идеального блонда

Блондинкам стоит выбирать шампунь, специально разработанный для светлых волос, желательно с фиолетовым пигментом, который нейтрализует нежелательную желтизну. Такое средство помогает сохранить холодный оттенок и обеспечивает качественный уход.

Кроме пигмента, в таких шампунях часто содержатся компоненты, восстанавливающие поврежденную структуру волос, делая их более крепкими и увлажненными.

Заметим, что не менее важно контролировать температуру воды во время мытья. Оптимальный выбор – теплая или прохладная вода, ведь горячая способствует быстрому вымыванию цвета и может негативно влиять на состояние волос.

Увлажнение и питание

Вторым эффективным шагом в уходе за блондом является, конечно, использование кондиционеров и масок для глубокого восстановления. Они прекрасно увлажняют локоны и наполняют их полезными компонентами. Специальная маска и кондиционер для окрашенных волос устраняют желтизну, сохраняют яркость и насыщенность цвета.

А вот несмываемые средства помогут удерживать влагу в волосах, поэтому можно воспользоваться спреями или сыворотками после мытья волос для дополнительного ухода. Независимо от длины волос, кончики нуждаются в регулярном питании – это важная часть здорового и ухоженного вида. Чтобы предотвратить сухость и ломкость, рекомендуется после мытья наносить масло на кончики.



Окрашенные светлые волосы нужно увлажнять специальными средствами / Фото Shutterstock

Тонирование волос

Пожелтение на светлых волосах может возникать из-за ржавчины в воде, что придает прядям нежелательный желтоватый оттенок. В таких случаях можно использовать тонирование в домашних условиях. Искусственный пигмент заполняет структуру волос, восстанавливая их и сохраняя цвет.

Для поддержания здорового вида локонов между окрашиваниями можно применять специальные средства, которые помогут обновить образ. Маска для волос позволяет подкрашивать цвет, удерживая глубину оттенка на одном уровне. Этот продукт не только придаст красивый оттенок без вреда, но и эффективно восстановит волосы, закрашивая нежелательные желтые тона.

Например, в палитре Hair Care TON Oil Mask есть оттенки, специально разработанные для блондинок, которые поддерживают яркость и холодный оттенок, нейтрализуя желтизну.

Маска с маслом ванили не только питает и увлажняет волосы, но и придает им блеск, углубляя цвет и обеспечивая эффект ламинирования, что позволяет сохранять здоровый вид волос между окрашиваниями.



Затонировать волосы можно в домашних условиях / Фото Shutterstock

Использование термозащиты: как сохранить здоровье волос во время укладки

Специалисты всегда советуют минимизировать использование фена, выпрямителя и других стайлеров, ведь регулярное термическое воздействие может существенно повредить структуру волос. Однако в современном мире, когда укладка волос стала важной частью повседневного ухода, это не всегда возможно. Поэтому, чтобы сохранить волосы здоровыми и не допустить их пересушивания или ломкости, стоит пользоваться термозащитными средствами.

Термозащитные спреи создают на поверхности волос невидимую пленку, которая защищает от высоких температур во время сушки феном или укладки выпрямителем. Эти средства сохраняют естественный баланс влаги в волосах, предотвращая их пересыхание и образование секущихся кончиков. Многие термозащитные продукты также содержат компоненты, питающие волосы, восстанавливают их структуру и придают дополнительный блеск.

При выборе термозащитного средства важно обращать внимание на его состав, чтобы он соответствовал типу ваших волос. Например, для тонких волос лучше выбирать легкие спреи, которые не утяжеляют волосы, а для сухих или вьющихся – подходят более питательные кремы или масла с термозащитным эффектом.

Чтобы обеспечить максимальную защиту, стоит наносить термозащитное средство на влажные волосы непосредственно перед сушкой. Важно распределять продукт равномерно по всей длине волос, особенно на кончиках, где волосы наиболее уязвимы.

Правильные средства для укладки и ухода: секреты здорового блонда

Довольно распространенной является ситуация, когда волосы теряют прикорневой объем после окрашивания. Чтобы создать эффект густоты, стоит использовать средства для объема или муссы для укладки. Чтобы достичь наилучшего результата, эксперты советуют просушить волосы головой вниз перед формированием локонов или выравниванием. Это позволит придать волосам необходимый объем.

Достичь максимальных результатов можно, выбирая продукты от украинской торговой марки FORTESSE. В их линейке представлены высококачественные шампуни, маски и кондиционеры, которые идеально подходят для осветленных волос.

Эти средства для ухода сохраняют глубину цвета, питают и восстанавливают структуру волос, обеспечивая им здоровый вид и блеск. Их регулярное использование поможет поддерживать волосы в отличном состоянии даже после многочисленных окрашиваний.



Качественные продукты обеспечат идеальный уход / Фото бренда FORTESSE

Они прекрасно укрепят и смягчат волосы, а после использования правильных уходовых средств, они станут густыми и наполненными изнутри от корней до кончиков. Средства от FORTESSE вполне доступны, поэтому их обожают женщины, которые заботятся о своих волосах в домашних условиях.

Приобрести продукцию бренда можно на MAKEUP, EVA и MAUDAU.