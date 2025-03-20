Для правильного догляду за світлим кольором волосся звичайного шампуню та бальзаму недостатньо, пише 24 Канал. Підтримувати здоровий блонд – завдання не з найлегших, проте красиві світлі локони точно вартують того.

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У матеріалі розповідаємо про особливі засоби, які допоможуть зберегти яскравість відтінку, запобігти появі небажаної жовтизни та забезпечити волоссю необхідне живлення й зволоження.

Правильне очищення: засоби для ідеального блонду

Блондинкам варто обирати шампунь, спеціально розроблений для світлого волосся, бажано з фіолетовим пігментом, який нейтралізує небажану жовтизну. Такий засіб допомагає зберегти холодний відтінок і забезпечує якісний догляд.

Окрім пігменту, у таких шампунях часто містяться компоненти, що відновлюють пошкоджену структуру волосся, роблячи його більш міцним і зволоженим.

Зауважимо, що не менш важливо контролювати температуру води під час миття. Оптимальний вибір – тепла або прохолодна вода, адже гаряча сприяє швидкому вимиванню кольору та може негативно впливати на стан волосся.

Зволоження та живлення

Другим ефективним кроком в догляді за блондом є, звісно, використання кондиціонерів та масок для глибокого відновлення. Вони чудово зволожують локони й наповнюють їх корисними компонентами. Спеціальна маска та кондиціонер для фарбованого волосся усувають жовтизну, зберігають яскравість та насиченість кольору.

А от незмивні засоби допоможуть утримувати вологу у волосинах, тому можна скористатися спреями чи сироватками після миття волосся для додаткового догляду. Незалежно від довжини волосся, кінчики потребують регулярного живлення – це важлива частина здорового й доглянутого вигляду. Щоб запобігти сухості та ламкості, рекомендується після миття наносити олійку на кінчики.



Фарбоване світле волосся потрібно зволожувати спеціальними засобами / Фото Shutterstock

Тонування волосся

Пожовтіння на світлому волоссі може виникати через іржу в воді, що надає пасмам небажаний жовтуватий відтінок. У таких випадках можна використовувати тонування в домашніх умовах. Штучний пігмент заповнює структуру волосся, відновлюючи його та зберігаючи колір.

Для підтримки здорового вигляду локонів між фарбуваннями можна застосовувати спеціальні засоби, які допоможуть оновити образ. Маска для волосся дозволяє підфарбовувати колір, утримуючи глибину відтінку на одному рівні. Цей продукт не лише надасть красивий відтінок без шкоди, але й ефективно відновить волосся, зафарбовуючи небажані жовті тони.

Наприклад, у палітрі Hair Care TON Oil Mask є відтінки, спеціально розроблені для блондинок, які підтримують яскравість та холодний відтінок, нейтралізуючи жовтизну.

Маска з олією ванілі не лише живить і зволожує волосся, але й надає йому блиск, поглиблюючи колір і забезпечуючи ефект ламінування, що дозволяє зберігати здоровий вигляд волосся між фарбуваннями.



Затоновувати волосся можна в домашніх умовах / Фото Shutterstock

Використання термозахисту: як зберегти здоров'я волосся під час укладання

Фахівці завжди радять мінімізувати використання фена, вирівнювача та інших стайлерів, адже регулярний термічний вплив може суттєво пошкодити структуру волосся. Однак у сучасному світі, коли укладання волосся стало важливою частиною повсякденного догляду, це не завжди можливо. Тому, щоб зберегти волосся здоровим і не допустити його пересушування чи ламкості, варто користуватися термозахисними засобами.

Термозахисні спреї створюють на поверхні волосся невидиму плівку, яка захищає від високих температур під час сушіння феном або укладання вирівнювачем. Ці засоби зберігають природний баланс вологи у волоссі, запобігаючи його пересиханню й утворенню посічених кінчиків. Багато термозахисних продуктів також містять компоненти, що живлять волосся, відновлюють його структуру і надають додаткового блиску.

При виборі термозахисного засобу важливо звертати увагу на його склад, щоб він відповідав типу вашого волосся. Наприклад, для тонкого волосся краще обирати легкі спреї, які не обтяжують волосся, а для сухого чи кучерявого – підходять більш поживні креми або олійки з термозахисним ефектом.

Щоб забезпечити максимальний захист, варто наносити термозахисний засіб на вологе волосся безпосередньо перед сушінням. Важливо розподіляти продукт рівномірно по всій довжині волосся, особливо на кінчиках, де волосся найбільш уразливе.

Правильні засоби для укладання та догляду: секрети здорового блонду

Досить поширеною є ситуація, коли волосся втрачає прикореневий об’єм після фарбування. Щоб створити ефект густини, варто використовувати засоби для об’єму чи муси для укладання. Щоб досягти найкращого результату, експерти радять просушити волосся головою вниз перед формуванням локонів чи вирівнюванням. Це дозволить надати волоссю необхідний об’єм.

Досягти максимальних результатів можна, обираючи продукти від української торгової марки FORTESSE. В їхній лінійці представлені високоякісні шампуні, маски та кондиціонери, які ідеально підходять для освітленого волосся.

Ці засоби для догляду зберігають глибину кольору, живлять та відновлюють структуру волосся, забезпечуючи йому здоровий вигляд і блиск. Їхнє регулярне використання допоможе підтримувати волосся в чудовому стані навіть після численних фарбувань.



Якісні продукти забезпечать ідеальний догляд / Фото бренду FORTESSE

Вони чудово зміцнять та пом’якшать волосся, а після використання правильних доглядових засобів, воно стане густим та наповненим зсередини від коренів до кінчиків. Засоби від FORTESSE є цілком доступними, тому їх обожнюють жінки, які дбають про своє волосся в домашніх умовах.

Придбати продукцію бренду можна на MAKEUP, EVA та MAUDAU.