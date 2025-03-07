7 самых важных вещей, которые надо сделать после окрашивания волос: запомните это

После окрашивания волос женщинам надо тщательно следили за их дальнейшим уходом. Окрашенные волосы имеют идеальный цвет и блеск, впрочем для того, чтобы сохранить этот эффект, стоит воспользоваться несколькими важными советами.

Благодаря этим методам оттенок волос продержится гораздо дольше, поэтому можно будет наслаждаться яркостью цвета длительное время, пишет 24 Канал со ссылкой на RealSimple.

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Избегайте мытья волос 2 дня после окрашивания

Волосам после окрашивания надо дать время на закрепление цвета. Специалисты не советуют мыть их в течение 48 часов после окрашивания. С помощью такой паузы в мытье пигмент сможет глубже проникнуть в структуру волос и закрепиться.

Если же смыть волосы быстрее, то есть риск преждевременно вымыть цвет. Избегайте контакта волос с горячей водой, поскольку она может ускорить выцветание.

Ограничьте частоту мытья

Постепенно тускнеет на волосах даже стойкая краска, а частое мытье только ускоряет этот процесс. Мыть голову стоит не чаще, чем 2 – 3 раза в неделю. Шампуня нужно использовать минимальное количество, поскольку агрессивные моющие компоненты могут быстро вымыть пигмент. Для жирных волос можно использовать сухой шампунь для сохранения свежести между мытьем.



Окрашенные волосы не надо часто мыть / Фото Pexels

Пользуйтесь качественным шампунем

Для окрашенных волос следует использовать средства без сульфатов, поскольку они бережно очищают волосы и не вымывают цвет. Помните, что окрашенные волосы нуждаются в дополнительном питании и увлажнении, поэтому надо пользоваться шампунем с увлажняющими компонентами, который сохранит насыщенность цвета.

Смывайте волосы холодной водой

В уходе за окрашенными волосами температура воды играет важную роль. Горячая вода открывает кутикулу волос, а это может привести к быстрому выцветанию пигмента. Голову лучше мыть прохладной или холодной водой. Это поможет сохранить цвет ярким, а волосы увлажненными.

Защита волос от солнца

Солнечные лучи сильно вредят волосам. Они способствуют выгоранию цвета и истощению структуры волос. Если вы часто находитесь на солнце, то надо обязательно носить шляпы, пользоваться спреями с UV-защитой и держаться в тени. Это не только сохранит насыщенность оттенка, но и защитит волосы от ломкости.

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Пользуйтесь термозащитой

Перед использованием фена, плойки или выпрямителя надо использовать термозащиту. Его надо наносить перед каждым использованием горячих приборов. Спрей создает защитный барьер между волосами и высокими температурами, поможет сохранить цвет и естественную влагу волос.

Запланируйте тонирование

Со временем цвет волос теряет свою интенсивность, поэтому для того, чтобы сохранить яркость – стоит проводить тонировочные процедуры. Тонеры помогают нейтрализовать нежелательные оттенки, добавляют блеска и делают цвет более глубоким и насыщенным. Процедуру лучше выполнить через несколько недель после основного окрашивания.

Следуя этим простым и эффективным советам, вы сможете сохранить свой идеальный цвет волос на длительное время.