Как позаботиться о своих ножках и сделать стопы более гладкими, рассказываем далее.

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Скрабы для ног

Уход за стопами можно начать со скрабов, которые содержат природные эксфолианты, например сахар или соль, поскольку это отличный способ избавиться от мертвых клеток кожи без вреда для ног.

Пемза

Это простой способ, который не стоит недооценивать. Все, что вам нужно сделать, это смочить пемзу и мягко потереть ею круговыми движениями по шероховатым участкам кожи. Убедитесь, что не давите слишком сильно, во избежание повреждения.

Маски-пилинги для ног

Пилинг ног не менее важен, чем пилинг лица. Чтобы достичь идеального эффекта гладких стоп, можно использовать маски-пилинги, которые содержат отшелушивающие кислоты. Эти вещества будут растворять мертвые клетки кожи ног и в течение нескольких дней после процедуры отшелушивать их.