Правильное мытье головы это не только гигиена, но и первый шаг к красивым, здоровым волосам. Избегание типичных ошибок и соблюдение базовых правил позволит вам иметь всегда привлекательную прическу, пишет 24 Канал.

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Распространенные ошибки во время мытья волос

Неправильный выбор шампуня

Многие ориентируются только на привлекательную упаковку или популярность бренда, игнорируя свой тип кожи головы. Это приводит к фатальным последствиям. Например, использование шампуня для сухих волос на жирной коже головы может только усугубить ситуацию.



Сколько раз надо мыть волосы, чтобы они были чистыми / Фото Unsplash

Нанесение шампуня на сухие волосы

Шампунь плохо распределяется и пенится на сухих волосах. А это может привести к недостаточному очищению и большой потере продукта.

Игнорирование двухэтапного мытья

Одно нанесение шампуня не всегда обеспечивает полное очищение. Особенно это нужно учитывать, если вы используете стайлинговые средства. Лучше помыть голову шампунем дважды.

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Можно ли наносить бальзам на всю длину волос / Фото Unsplash

Неправильное использование бальзама или маски

Нанесение бальзама на корни может утяжелять волосы и вызвать потерю объема. Средство нужно "распределять" только по длине.

Интенсивное трение полотенцем

Интенсивное трение приводит к ломкости, секущихся концов и спутыванию. Лучше аккуратно промокнуть волосы полотенцем.