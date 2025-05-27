Напиток, который поможет вам легко избавиться от отеков: эффект поражает

Один напиток поможет вам избавиться от отеков. Речь идет о смузи из "волшебных" компонентов. Все составляющие этого напитка не только вкусные, но и невероятно полезные.

Преимуществом смузи также является сытность. Этот напиток легко может стать заменой полноценного приема пищи, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Какое смузи поможет вывести воду

Ингредиенты, которые нужны для такого смузи:

1 огурец – имеет мочегонный эффект;

1 киви – богатое калием и витамином С;

1 стебель сельдерея – помогает вывести жидкость;

половина зеленого яблока – богатое клетчаткой;

1 стакан кокосовой воды – для поддержания водного баланса;

сок половины лимона – способствует улучшению обмена веществ;

небольшое количество петрушки (достаточно нескольких листьев) – природный диуретик;

1 чайная ложка тертого имбиря – активизирует кровообращение.



Как надо есть, чтобы похудеть / Фото Pexels

Чтобы приготовить это смузи нужно нарезать все ингредиенты и перебить их блендером. Смешивать надо пока не получится однородная консистенция.

Если смузи получится слишком насыщенным, разбавьте его водой и постепенно пейте.

Обратите внимание! Такой смузи нужно пить курсом – 1 раз в день в течение 5 – 7 дней. Благодаря этому, вы легко избавитесь от отеков.