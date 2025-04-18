Привычка, которая поможет вам преодолеть стресс за несколько минут

В современном мире очень много стресса. Мы ежедневно переживаем массу потрясений. Такая ситуация возникает из-за того, что наш мозг концентрируется не только на наших проблемах, но и на событиях в жизни других людей.

Это следствие влияния соцсетей. Держа телефон в руках мы ежеминутно наблюдаем за чужой жизнью и находимся в гипервозбуждении, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Почему мы всегда испытываем стресс

Именно из-за чрезмерной нагрузки, наш мозг постоянно испытывает стресс. Последствиями этого перевозбуждения являются:

ухудшение концентрации;

плохой сон;

высокий уровень гормона стресса – кортизола.



Как быстро расслабиться / Фото Pexels

Однако, преодолеть это состояние возможно. Конечно, при условии принятия своевременных мер.

Как преодолеть этот стресс

Этот стресс можно легко преодолеть переводом гаджетов в режим полета. Отсутствие оповещений поможет мозгу быстро расслабиться. Когда ум войдет в состояние покоя, тогда и телу будет легче.

Дело в том, что нервная система требует заботливого отношения. Чтобы ее сохранить, нужно:

высыпаться;

избегать стрессов;

отдыхать и заземляться.



Как выйти из состояния стресса за минуту / Фото Pexels

Когда вы переведете телефон в авиарежим, займитесь делами для души. Это должны быть хобби, приносящие вам максимальное спокойствие. Например, подойдет рисование, собирание пазлов, музыка и даже легкие физические упражнения, такие как йога.