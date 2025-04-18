Привычка, которая поможет вам преодолеть стресс за несколько минут
- Стресс можно уменьшить, переведя гаджеты в режим полета.
- Для поддержания нервной системы важно высыпаться, избегать стрессов, отдыхать и заниматься хобби, которое приносит спокойствие.
В современном мире очень много стресса. Мы ежедневно переживаем массу потрясений. Такая ситуация возникает из-за того, что наш мозг концентрируется не только на наших проблемах, но и на событиях в жизни других людей.
Это следствие влияния соцсетей. Держа телефон в руках мы ежеминутно наблюдаем за чужой жизнью и находимся в гипервозбуждении, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Почему мы всегда испытываем стресс
Именно из-за чрезмерной нагрузки, наш мозг постоянно испытывает стресс. Последствиями этого перевозбуждения являются:
- ухудшение концентрации;
- плохой сон;
- высокий уровень гормона стресса – кортизола.
Как быстро расслабиться / Фото Pexels
Однако, преодолеть это состояние возможно. Конечно, при условии принятия своевременных мер.
Как преодолеть этот стресс
Этот стресс можно легко преодолеть переводом гаджетов в режим полета. Отсутствие оповещений поможет мозгу быстро расслабиться. Когда ум войдет в состояние покоя, тогда и телу будет легче.
Дело в том, что нервная система требует заботливого отношения. Чтобы ее сохранить, нужно:
- высыпаться;
- избегать стрессов;
- отдыхать и заземляться.
Как выйти из состояния стресса за минуту / Фото Pexels
Когда вы переведете телефон в авиарежим, займитесь делами для души. Это должны быть хобби, приносящие вам максимальное спокойствие. Например, подойдет рисование, собирание пазлов, музыка и даже легкие физические упражнения, такие как йога.