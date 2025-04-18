Це наслідок впливу соцмереж. Тримаючи телефон в руках ми щохвилинно спостерігаємо за чужим життям і перебуваємо у гіперзбуджені, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Чому ми завжди відчуваємо стрес
Саме через надмірне навантаження, наш мозок постійно відчуває стрес. Наслідками цього перезбудження є:
- погіршення концентрації;
- поганий сон;
- високий рівень гормону стресу – кортизолу.
Як швидко розслабитися / Фото Pexels
Проте, здолати цей стан можливо. Звичайно, за умови вживання своєчасних заходів.
Як здолати цей стрес
Цей стрес можна легко здолати переведенням гаджетів в режим польоту. Відсутність сповіщень допоможе мозку швидко розслабитись. Коли розум увійде в стан спокою, тоді і тілу буде легше.
Річ у тім, що нервова система потребує турботлового ставлення. Аби її зберегти, потрібно:
- висипатися;
- уникати стресів;
- відпочивати і заземлятися.
Як вийти зі стану стресу за хвилину / Фото Pexels
Коли ви переведете телефон в авіарежим, займіться справами для душі. Це мають бути хобі, що приносять вам максимальний спокій. Наприклад, підійде малювання, збирання пазлів, музика та навіть легкі фізичні вправи, такі як йога.