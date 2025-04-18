Це наслідок впливу соцмереж. Тримаючи телефон в руках ми щохвилинно спостерігаємо за чужим життям і перебуваємо у гіперзбуджені, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Чому ми завжди відчуваємо стрес

Саме через надмірне навантаження, наш мозок постійно відчуває стрес. Наслідками цього перезбудження є:

погіршення концентрації;

поганий сон;

високий рівень гормону стресу – кортизолу.



Як швидко розслабитися / Фото Pexels

Проте, здолати цей стан можливо. Звичайно, за умови вживання своєчасних заходів.

Як здолати цей стрес

Цей стрес можна легко здолати переведенням гаджетів в режим польоту. Відсутність сповіщень допоможе мозку швидко розслабитись. Коли розум увійде в стан спокою, тоді і тілу буде легше.

Річ у тім, що нервова система потребує турботлового ставлення. Аби її зберегти, потрібно:

висипатися;

уникати стресів;

відпочивати і заземлятися.



Як вийти зі стану стресу за хвилину / Фото Pexels

Коли ви переведете телефон в авіарежим, займіться справами для душі. Це мають бути хобі, що приносять вам максимальний спокій. Наприклад, підійде малювання, збирання пазлів, музика та навіть легкі фізичні вправи, такі як йога.