Картофельная маска для волос творит чудеса: быстрый рост станет заметным за несколько недель

Волосы со временем могут быть истощенными или тусклыми. Чтобы их восстановить, не обязательно тратить средства на профессиональные средства. Есть простое домашнее средство, о котором знают единицы – это маска из картофеля.

Звучит картофельная маска для волос довольно необычно, но работает даже лучше, чем магазинные продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Как высушить волосы, когда нет света: лайфхаки по тиктоку во время блэкаутов

Как сделать картофельную маску для волос?

В картофеле содержится витамины С и В6, а также железо, калий и ниацин, которые необходимы коже головы для здорового роста волос. Когда эти вещества попадают на корни, они:

Улучшают кровообращение;

Укрепляют фолликулы;

Уменьшают выпадение;

Стимулируют появление новых и сильных волос.

Кроме того, картофель убирает остатки средств, нормализует жирность и освежает волосы без пересушивания.

Для приготовления рецепта нужны 2 средние картофелины и несколько ложек воды. Нарежьте картофель без кожуры и взбейте в блендере с небольшим количеством воды. Полученную смесь нанесите на корни и по длине сухих или влажных волос. Помассируйте кожу головы несколько минут, чтобы активные вещества лучше разделяли.



Картофельная маска полезно влияет на волосы / Фото Freepik

Оставьте все на 20 минут, а потом смойте теплой водой. После этого хорошо вымойте волосы с помощью шампуня.

Как работает картофельная маска?

Картофельный сок содержит ферменты и природные сахара, которые помогают волосам удерживать влагу, поэтому пряди станут более эластичными и послушными. А витамины питают волосы и уменьшают ломкость волос.

Специалисты советуют адаптировать маску к каждому типу волос:

Для сухих волос – добавьте чайную ложку меда;

Для жирных – несколько капель лимонного сока;

Для секущихся кончиков – немного кокосового или миндального масла.

Изменения после применения картофельной маски заметны уже через 3 недели регулярного применения. Выпадение заметно уменьшится, а кожа головы не будет такой жирной.

Для получения шелковистых волос, рекомендуем воспользоваться японским методом мытья головы, пишет Vogue. Перед мытьем волос японки используют теплый компресс из полотенца, смоченного в настое трав. Он открывает поры и улучшает проникновение полезных веществ.

Во время мытья волос применяется массаж силиконовыми расческами для стимуляции кровообращения и глубокого очищения кожи головы. Волосы японки сушат полотенцем из микрофибры.

Какие еще есть лайфхаки об уходе за волосами?