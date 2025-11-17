Как сделать глаза более выразительными: техника макияжа, омолаживающая на 10 лет

Иногда так бывает, что глаза выглядят уставшими или маленькими. Особенно это заметно в случае с веками, которые нависают. В таком случае можно сделать макияж, который сделает взгляд более выразительным и придаст лицу свежести за 30 секунд.

Для того, чтобы сделать взгляд более выразительным, нужно создать сияющий эффект, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Он заключается в светлом оттенке по центру века, и в темных тонах по краям глаз. Благодаря контрасту: свет в центре + темные уголки – создается иллюзия глубины и открытого взгляда.

Как сделать такой макияж?

На подвижное веко нанесите нейтральный телесный оттенок. Далее средне-темные тени нанесите на внутренние уголки глаз, а затем сделайте то же самое с внешним краем. В центр века над зрачком нанесите блестящий цвет – золотой, светлый розовый или медный.

Визажисты рекомендуют хорошо растушевывать цвета, чтобы не было резких линий. Макияж стоит довершить тушью, что подкручивает или удлиняет ресницы. Когда веки нависают, то обычные тени теряются, а светлые тени создают эффект лифтинга, когда взгляд поднимается, а глаза выглядят более открытыми.

Макияж, открывающий взгляд: смотрите видео

Техника является простой и эффективной, поскольку для макияжа достаточно лишь 3 – 4 оттенков. А еще она универсальна, потому что подходит для дневного или вечернего макияжа. Благодаря технике Halo Eye можно легко открыть глаза, добавить им света, глубины и легкости.

А еще с помощью помады можно увеличить губы, пишет Who What Wear. Эффект объемных губ можно создать с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады.

Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.

Какие ошибки в макияже старят?