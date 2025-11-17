Як зробити очі виразнішими: техніка макіяжу, що омолоджує на 10 років
- Техніка макіяжу Halo Eye допомагає зробити погляд виразнішим, створюючи ілюзію глибини та відкритого погляду за допомогою світлого відтінку в центрі та темних тонів на краях очей.
- Для ефекту об'ємних губ використовується контурування з двома відтінками олівців і помадою на центрі губ для максимального об'єму.
Часом так буває, що очі виглядають втомленими чи маленькими. Особливо це помітно у випадку з повіками, які нависають. У такому разі можна зробити макіяж, який зробить погляд виразнішим та надасть обличчю свіжості за 30 секунд.
Для того, щоб зробити погляд виразнішим, потрібно створити сяючий ефект, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Він полягає у світлому відтінку по центру повіки, та в темних тонах по краях очей. Завдяки контрасту: світло в центрі + темні куточки – створюється ілюзія глибини та відкритого погляду.
Як зробити такий макіяж?
На рухому повіку нанесіть нейтральний тілесний відтінок. Далі середньо-темні тіні нанесіть на внутрішні куточки очей, а потім зробіть те саме із зовнішнім краєм. У центр повіки над зіницею нанесіть блискучий колір – золотий, світлий рожевий чи мідний.
Візажисти рекомендують добре розтушовувати кольори, щоб не було різких ліній. Макіяж варто довершити тушшю, що підкручує чи подовжує вії. Коли повіки нависають, то звичайні тіні губляться, а світлі тіні створюють ефект ліфтингу, коли погляд піднімається, а очі виглядають відкритішими.
Макіяж, що відкриває погляд: дивіться відео
Техніка є простою та ефективною, оскільки для макіяжу достатньо лише 3 – 4 відтінків. А ще вона універсальна, бо підходить для денного чи вечірнього макіяжу. Завдяки техніці Halo Eye можна легко відкрити очі, додати їм світла, глибини та легкості.
А ще за допомогою помади можна збільшити губи, пише Who What Wear. Ефект об’ємних губ можна створити за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади.
Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
Часті питання
Що таке техніка макіяжу Halo Eye?
Техніка Halo Eye полягає у нанесенні світлого відтінку по центру повіки та темних тонів по краях очей. Це створює ілюзію глибини та відкритого погляду.
Як правильно нанести макіяж для досягнення ефекту відкритого погляду?
Для досягнення ефекту відкритого погляду нанесіть нейтральний тілесний відтінок на рухому повіку, середньо-темні тіні на куточки очей, а в центр повіки блискучий колір — золотий, світлий рожевий чи мідний. Візажисти рекомендують добре розтушовувати кольори та завершити макіяж тушшю.
Які помилки в макіяжі можуть візуально старити обличчя?
Помилки, які можуть візуально старити обличчя, включають щільне тональне покриття, неправильний контуринг, застарілі брови та темний контур із світлою помадою, які створюють неприродний вигляд.