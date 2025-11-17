Як зробити очі виразнішими: техніка макіяжу, що омолоджує на 10 років

Часом так буває, що очі виглядають втомленими чи маленькими. Особливо це помітно у випадку з повіками, які нависають. У такому разі можна зробити макіяж, який зробить погляд виразнішим та надасть обличчю свіжості за 30 секунд.

Для того, щоб зробити погляд виразнішим, потрібно створити сяючий ефект, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Він полягає у світлому відтінку по центру повіки, та в темних тонах по краях очей. Завдяки контрасту: світло в центрі + темні куточки – створюється ілюзія глибини та відкритого погляду.

Як зробити такий макіяж?

На рухому повіку нанесіть нейтральний тілесний відтінок. Далі середньо-темні тіні нанесіть на внутрішні куточки очей, а потім зробіть те саме із зовнішнім краєм. У центр повіки над зіницею нанесіть блискучий колір – золотий, світлий рожевий чи мідний.

Візажисти рекомендують добре розтушовувати кольори, щоб не було різких ліній. Макіяж варто довершити тушшю, що підкручує чи подовжує вії. Коли повіки нависають, то звичайні тіні губляться, а світлі тіні створюють ефект ліфтингу, коли погляд піднімається, а очі виглядають відкритішими.

Макіяж, що відкриває погляд: дивіться відео

Техніка є простою та ефективною, оскільки для макіяжу достатньо лише 3 – 4 відтінків. А ще вона універсальна, бо підходить для денного чи вечірнього макіяжу. Завдяки техніці Halo Eye можна легко відкрити очі, додати їм світла, глибини та легкості.

А ще за допомогою помади можна збільшити губи, пише Who What Wear. Ефект об’ємних губ можна створити за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади.

Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.

Які помилки в макіяжі старять?