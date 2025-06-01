Это действительно работает: как укрепить ногти в домашних условиях

Сильные ногти являются признаком здорового организма. При этом нужно заметить, что существуют внешние факторы, влияющие на состояние ногтевой пластины.

Ломкость, расслоение или медленный рост ногтей могут сигнализировать о внутренних проблемах или последствиях неправильного ухода. Изменить эту ситуацию возможно, пишет 24 Канал.

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Безусловно, в первую очередь необходимо исключить фактор ухудшения состояния здоровья. Обратитесь к терапевту, чтобы выявить возможную причину. Например, недостаточное количество определенных витаминов.

Как быстро укрепить ногти

Обратите внимание на рацион

Состояние ногтей напрямую зависит от того, что вы едите. Для их укрепления важно употреблять достаточно таких питательных веществ:

Цинк – предотвращает ломкость, ускоряет регенерацию. Источники: тыквенные семечки, говядина, морепродукты.

– предотвращает ломкость, ускоряет регенерацию. Источники: тыквенные семечки, говядина, морепродукты. Омега-3 жирные кислоты – укрепляют и усиливают ногти. Источники: жирная рыба, лен, чиа-семена.

– укрепляют и усиливают ногти. Источники: жирная рыба, лен, чиа-семена. Коллаген и белок – способствуют прочности ногтей. Источники: мясо, молочные продукты, орехи.



Что делать, чтобы ногти стали крепче/ Фото Unsplash

Обратите внимание! По желанию вы можете обратиться к врачу, чтобы он назначил вам специальные пищевые добавки, богатые на указанные компоненты.

Неправильный уход

Большая ошибка считать, что внешняя среда имеет незначительное влияние на ногти. На самом же деле механические повреждения способны буквально разрушить ногтевую пластину. Именно поэтому вам не стоит:

часто использовать ацетон;

самостоятельно снимать гель-лак;

мыть посуду без перчаток;

чрезмерно обрезать кутикулу;

чрезмерно полировать пластину.



Что есть, чтобы укрепить ногти / Фото Unsplash

Заметьте! Если вы делаете гелевое покрытие или наращивание, нужно устраивать периодические перерывы на 1 – 1,5 месяца. За это время ноготь должен полностью отрасти.

Отсутствие домашнего ухода

Есть процедуры, которые позволят вам значительно улучшить состояние ногтей в домашних условиях: