Это действительно работает: как укрепить ногти в домашних условиях
- Для укрепления ногтей важно употреблять цинк, омега-3 жирные кислоты, коллаген и белок, которые содержатся в определенных продуктах питания.
- Рекомендуется также делать солевые ванночки 2-3 раза в неделю.
Сильные ногти являются признаком здорового организма. При этом нужно заметить, что существуют внешние факторы, влияющие на состояние ногтевой пластины.
Ломкость, расслоение или медленный рост ногтей могут сигнализировать о внутренних проблемах или последствиях неправильного ухода. Изменить эту ситуацию возможно, пишет 24 Канал.
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Безусловно, в первую очередь необходимо исключить фактор ухудшения состояния здоровья. Обратитесь к терапевту, чтобы выявить возможную причину. Например, недостаточное количество определенных витаминов.
Как быстро укрепить ногти
- Обратите внимание на рацион
Состояние ногтей напрямую зависит от того, что вы едите. Для их укрепления важно употреблять достаточно таких питательных веществ:
- Цинк – предотвращает ломкость, ускоряет регенерацию. Источники: тыквенные семечки, говядина, морепродукты.
- Омега-3 жирные кислоты – укрепляют и усиливают ногти. Источники: жирная рыба, лен, чиа-семена.
- Коллаген и белок – способствуют прочности ногтей. Источники: мясо, молочные продукты, орехи.
Что делать, чтобы ногти стали крепче/ Фото Unsplash
Обратите внимание! По желанию вы можете обратиться к врачу, чтобы он назначил вам специальные пищевые добавки, богатые на указанные компоненты.
- Неправильный уход
Большая ошибка считать, что внешняя среда имеет незначительное влияние на ногти. На самом же деле механические повреждения способны буквально разрушить ногтевую пластину. Именно поэтому вам не стоит:
- часто использовать ацетон;
- самостоятельно снимать гель-лак;
- мыть посуду без перчаток;
- чрезмерно обрезать кутикулу;
- чрезмерно полировать пластину.
Что есть, чтобы укрепить ногти / Фото Unsplash
Заметьте! Если вы делаете гелевое покрытие или наращивание, нужно устраивать периодические перерывы на 1 – 1,5 месяца. За это время ноготь должен полностью отрасти.
- Отсутствие домашнего ухода
Есть процедуры, которые позволят вам значительно улучшить состояние ногтей в домашних условиях:
- Солевые ванночки – если их делать 2 – 3 раза в неделю, можно укрепить ногтевую пластину;
- Обогащение маслами – чтобы сделать такую маску, смешайте оливковое масло с лимонным соком и нанесите на ногти примерно на 10 минут.