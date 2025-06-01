Це дійсно працює: як укріпити нігті в домашніх умовах

Сильні нігті є ознакою здорового організму. Водночас потрібно зауважити, що існують зовнішні фактори, що впливають на стан нігтьової пластини.

Ламкість, розшарування або повільний ріст нігтів можуть сигналізувати про внутрішні проблеми або наслідки неправильного догляду. Змінити цю ситуацію можливо, пише 24 Канал.

Читайте також Відпочити за декілька хвилин можливо: спробуйте цей метод

Безумовно, першочергово необхідно виключити фактор погіршення стану здоров'я. Зверніться до терапевта, аби виявити можливу причину. Наприклад, недостатню кількість певних вітамінів.

Як швидко зміцнити нігті

Зверніть увагу на раціон

Стан нігтів напряму залежить від того, що ви їсте. Для їхнього зміцнення важливо вживати достатньо таких поживних речовин:

Цинк – запобігає ламкості, прискорює регенерацію. Джерела: гарбузове насіння, яловичина, морепродукти.

– запобігає ламкості, прискорює регенерацію. Джерела: гарбузове насіння, яловичина, морепродукти. Омега-3 жирні кислоти – укріплюють та посилюють нігті. Джерела: жирна риба, льон, чіа-насіння.

– укріплюють та посилюють нігті. Джерела: жирна риба, льон, чіа-насіння. Колаген та білок – сприяють міцності нігтів. Джерела: м'ясо, молочні продукти, горіхи.



Що робити, аби нігті стали міцнішими/ Фото Unsplash

Зверніть увагу! За бажанням ви можете звернутися до лікаря, аби він призначив вам спеціальні харчові добавки, багаті на вказані компоненти.

Неправильний догляд

Велика помилка вважати, що зовнішнє середовище має незначний вплив на нігті. Насправді ж механічні пошкодження здатні, буквально, зруйнувати нігтьову пластину. Саме тому вам не варто:

часто використовувати ацетон;

самостійно знімати гель-лак;

мити посуд без рукавичок;

надмірно обрізати кутикулу;

надмірно полірувати пластину.



Що їсти, аби укріпити нігті / Фото Unsplash

Зауважте! Якщо ви робите гелеве покриття чи нарощення, потрібно влаштовувати періодичні перерви на 1 – 1,5 місяця. За цей час ніготь має повністю відрости.

Відсутність домашнього догляду

Є процедури, які дозволять вам значно покращити стан нігтів в домашніх умовах: