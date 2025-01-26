Как укрепить ногти в домашних условиях всего за 15 минут в день

Чтобы укрепить ногти, ненужно ходить в салон. Сделать это можно и в домашних условиях.

Первоначально, проблемы с ногтями могут быть из-за недостатка определенных витаминов, сильного стресса или недосыпа. Именно поэтому нужно предварительно обратиться к врачу, чтобы процесс восстановления происходил эффективнее, пишет 24 Канал.

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Как улучшить состояние ногтей

Чтобы улучшить состояние ногтей, можно делать специальные ванночки.

Масляные ванночки

Для этого вам нужны эфирное масло, теплая вода и емкость, куда вы сможете поместить пальчики. Процедура длится ориентировочно 15 минут. Просто налейте воду в емкость и добавьте несколько капель масла.



Как улучшить состояние ногтей за 15 минут в день / Фото Pexels

Подержите руку в этом растворе, затем промокните ее бумажным полотенцем. Главное, не смывайте, дайте маслу впитаться в кожу.

Соляные ванночки

Для того, чтобы сделать эту ванночку нужно добавить в воду морскую соль и эфирное масло. Оставьте руку в этом растворе на 15 – 20 минут.



Что делать, чтобы ногти были крепкими / Фото Pexels

Обратите внимание! После окончания процедуры, хорошо вымойте руки от соли. Нанесите увлажняющий крем.

Травяные ванночки

Чтобы приготовить эту ванночку, нужны сушеные травы. Лучше всего для этого подойдут:

крапива;

ромашка;

шалфей.



Можно ли укрепить ногти дома / Фото Pexels

Готовим травяной отвар. Для этого смешиваем 2 столовые ложки сушеной травы (на ваш выбор) с горячей водой. Хорошо перемешиваем и охлаждаем. Затем полученный отвар нужно процедить.

Когда все будет готово, погружаем наши ручки в эту жидкость на 15 – 20 минут. После такой ванночки не только ногти, а и кожа рук скажут вам "спасибо".