Советы, которые помогут вам спасти волосы

За волосами нужно ухаживать регулярно. Только так, они будут всегда хорошо выглядеть.

Волосы могут быть в плохом состоянии из-за состояния здоровья. Также они повреждаются в результате воздействия внешних факторов, пишет 24 Канал.

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Что делать, чтобы волосы были в лучшем состоянии

Откажитесь от горячего душа

Лучше всего мыть волосы в теплой, слегка прохладной воде. Слишком высокая температура повреждает волосину.



Можно ли спать с мокрыми волосами / Фото Pexels

Не спите с мокрыми волосами

Волосы надо обязательно сушить перед сном. Иначе они будут запутываться и повреждаться ночью из-за трения о подушку.

Используйте средства, которые подходят под ваши волосы

Средства должны соответствовать типу и состоянию волос. Стоит подбирать косметику индивидуально, а не ориентироваться на то, что подходит другим.



Как улучшить состояние волос после холодного времени года / Фото Pexels

Обратите внимание! Уход должен соответствовать вашему образу жизни.

Мойте аксессуары и расческу для волос

Мыть аксессуары для волос и расческу нужно регулярно. Иначе на них накапливаются бактерии, которые затем негативно влияют на состояние кожи головы.

Регулярно стригитесь

Важна не длина, а ее качество. Лучше регулярно подстригаться, чем бороться с поврежденными волосами, которые на самом деле не подлежат восстановлению.

Заметьте! Волосы нужно подстригать один раз в 3 – 6 месяцев.