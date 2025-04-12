Поради, які допоможуть вам врятувати волосся

За волоссям потрібно доглядати регулярно. Лише так, воно завжди матиме гарний вигляд.

Волосся може бути у поганому стані через стан здоров'я. Також воно пошкоджується внаслідок впливу зовнішніх факторів, пише 24 Канал.

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Що робити, аби волосся було у кращому стані

Відмовтеся від гарячого душу

Найкраще мити волосся у теплій, злегка прохолодній воді. Занадто висока температура пошкоджує волосину.



Чи можна спати з мокрим волоссям / Фото Pexels

Не спіть з мокрим волоссям

Волосся треба обов'язково сушити перед сном. Інакше воно буде заплутуватись і пошкоджуватись вночі через тертя об подушку.

Використовуйте засоби, які підходять під ваше волосся

Засоби мають відповідати типу та стану волосся. Варто підбирати косметику індивідуально, а не орієнтуватися на те, що підходить іншим.



Як покращити стан волосся після холодної пори року / Фото Pexels

Зверніть увагу! Догляд має відповідати вашому способу життя.

Мийте аксесуари та щітку для волосся

Мити аксесуари та щітки для волосся потрібно регулярно. Інакше на них накопичуються бактерії, які потім негативно впливають на стан шкіри голови.

Регулярно стрижіться

Важлива не довжина, а її якість. Краще регулярно підстригатися, ніж боротися з пошкодженим волоссям, яке насправді не підлягає відновленню.

Зауважте! Волосся потрібно підстригати один раз на 3 – 6 місяців.