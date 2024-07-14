Как выбрать заколку-крабик и идеально закрутить волосы: эксперты поделились секретами

Существует множество способов, как сделать стильную прическу. Однако самый простой вариант - закрутить волосы и зажать их заколкой-крабиком. Этот универсальный аксессуар популярен на протяжении десятилетий, и сейчас буквально "ворвался" в тренды с бешеной популярностью.

Едва ли не каждая девушка имеет такую заколку и использует ее чуть ли не ежедневно. Впрочем, выбрать "крабика" по размеру иногда бывает очень непросто. Кроме того, стоит правильно закручивать волосы, чтобы не повредить их. Поэтому эксперты решили поделиться собственными секретами, как выбрать популярный аксессуар.

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Как выбрать "крабик" для волос

Парикмахеры говорят, что выбирая заколки для волос, стоит учитывать 2 фактора. Во-первых, стоит оценить толщину волос, а во-вторых – их длину.

Так, чем гуще волосы, тем больше "крабик" понадобится. Лучшим вариантом будет проверить аксессуар перед покупкой. По словам парикмахеров, зубчики "крабика" должны хорошо держать волосы, однако не впиваться в кожу.

Обладательницам прямых волос стоит закручивать волосы с низкого хвоста. Если волосы гладкие и шелковистые, то, как правило, "крабик" следует разместить ближе к корням. Кроме того, заколка должна иметь длинные зубцы. Чтобы образ был завершенным, стилисты рекомендуют оставить несколько прядей, которые будут обрамлять лицо.

Если же у вас длинные и густые волосы, то стоит выбирать самый большой зажим для волос с длинными зубцами. Однако можно взять и меньший "крабик" для волос, однако тогда лучше сделать полухвост.

Что касается коротких волос, то стоит выбирать крошечные "крабики", ведь лучшим вариантом его использования будет полухвост. Также заколки можно использовать, чтобы оттянуть челку от лица.

Обладательницам волнистых и пушистых волос рекомендуют использовать различные "крабики". Парикмахеры отмечают, что такая структура волос открывает множество возможностей для экспериментов, поэтому не стоит бояться создавать интересные образы с необычными заколками.