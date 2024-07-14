Чи не кожна дівчина має таку шпильку й використовує її чи не щодня. Втім, обрати "крабика" за розміром інколи буває дуже непросто. Окрім того, варто правильно закручувати волосся, щоб не пошкодити його. Тому експерти вирішили поділитися власними секретами, як обрати популярний аксесуар.

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Як вибрати "крабик" для волосся

Перукарі говорять, що обираючи шпильки для волосся, варто зважати на 2 фактори. По-перше, варто оцінити товщину волосся, а по-друге – його довжину.

Так, чим густіше волосся, тим більший "крабик" знадобиться. Найкращим варіантом буде перевірити аксесуар перед купівлею. За словами перукарів, зубчики "крабика" повинні добре тримати волосся, однак не впиватися у шкіру.

Власницям прямого волосся варто закручувати волосся з низького хвоста. Якщо волосся гладке та шовковисте, то, як правило, "крабик" варто розмістити ближче до коренів. Окрім того, шпилька повинна мати довгі зубці. Щоб образ був довершеним, стилісти рекомендують залишити кілька пасм, які обрамлятимуть обличчя.

Якщо ж у вас довге і густе волосся, то варто обирати найбільший затискач для волосся з довгими зубцями. Однак можна взяти й менший "крабик" для волосся, однак тоді краще зробити напівхвіст.

Що стосується короткого волосся, то варто обирати крихітні "крабики", адже найкращим варіантом його використання буде напівхвіст. Також шпильки можна використовувати, щоб відтягнути чубчик від обличчя.

Власницям хвилястого й пухнастого волосся рекомендують використовувати різні "крабики". Перукарі наголошують, що така структура волосся відкриває безліч можливостей для експериментів, тому не варто боятися створювати цікаві образи з незвичайними шпильками.