Отлично вид в любой ситуации: как выбрать купальник для активного отдыха

Отдых у воды дает возможность попробовать разнообразные активности –от серфинга до пляжного волейбола. Когда речь идет об одежде для таких занятий, то на первый план выходят комфорт и практичность.

Однако это вовсе не означает, что такой наряд не может быть стильным. Тем более в этом году купальники, вдохновленные серф-культурой, являются трендовыми. Lady 24 совместно с украинским брендом Anabel Arto рассказывают, как выбрать купальник, который будет не только удобным для активного отдыха, но и позволит хорошо выглядеть на пляже.

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Особый купальник для активного отдыха

Поклонницам активного отдыха на пляже и воде стоит иметь в своем гардеробе особые купальники, которые смело можно одевать как и для серфинга, так и для пляжного волейбола.

Независимо от вида активного отдыха, важно, чтобы купальник был удобным и надежным. Он не должен наносить дискомфорта во время движения, а также должен обеспечивать максимальную поддержку. Поэтому, выбирая модель для серфинга, вейкбординга или других спортивных занятий на пляже, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Правильный размер купальника. Чтобы избежать лишнего давления или, наоборот, сползания, купальник должен подходить по размеру. Важно, чтобы модель хорошо сидела на теле и не ограничивала движений.

Регулируемые завязки или бретели. Поклонницам моделей на завязках или бретелях стоит обратить внимание на то, регулируются ли они. Это позволит подогнать купальник под свою фигуру и обеспечит максимальный комфорт.

Качественные материалы. Купальник из качественных материалов будет гарантировать комфортный отдых. Кроме того, ткань должна быть устойчивой к хлору, соленой воды и ультрафиолетовых лучей. Важным аспектом также является наличие сетчатых вставок для того, чтобы кожа могла дышать.

Важно выбрать правильный размер купальника для активных занятий / Фото Anabel Arto

К слову, в 2024 году популярны купальники, вдохновленные серф-культурой. Такие модели сочетают в себе элементы спортивного и пляжного стиля, что делает их универсальными. Эти купальники можно носить не только во время активного отдыха, но и просто на пляже.

Какую модель купальника лучше выбрать

Прежде всего модель купальника рекомендуется выбирать, отталкиваясь от вида активного отдыха.

К примеру, для пляжного волейбола лучше всего подойдут раздельные купальники с топами в спортивном стиле. Такие модели будут обеспечивать свободу движений, а также подарят чувство уверенности во время прыжков.

Купальник с топом в спортивном стиле / Фото Anabel Arto

Что касается серфинга, сапсерфинга и вейкбординга, которые, к слову, стали очень популярными в Украине, то для них лучше выбирать сплошные купальники.

Такие виды спорта требуют постоянного движения. К тому же приходится выдерживать удары волн, поэтому купальник должен быть максимально надежным и удобным. Сплошные модели хорошо держатся на теле и не сползают во время катания на волнах. Особого внимания заслуживают изделия с длинными рукавами. Такие купальники обеспечивают дополнительную защиту от солнца, что делает их идеальным вариантом для занятий спортом днем. Такой тип пляжного наряда станет незаменимым для людей с чувствительной кожей, которую нужно особенно тщательно оберегать от ультрафиолетового излучения.

Сплошные купальники для активного отдыха на воде / Фото Anabel Arto

Чтобы купальник как можно дольше имел непревзойденный вид, стоит правильно за ним ухаживать. Так, после купания в море одежду рекомендуется прополоскать под проточной водой.

Стирать купальник следует вручную при температуре 30 градусов, без отбеливателей и других химических средств. Изделие не надо сильно отжимать, ведь ткань можно повредить. Что касается сушки, то купальник рекомендуется вешать в тени, чтобы ткань не потеряла окраску под прямыми солнечными лучами.

В общем независимо от того, планирует ли женщина заниматься серфингом, играть в пляжный волейбол или просто наслаждаться солнцем, правильно подобранный купальник позволит иметь потрясающий вид и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Подобрать нужную модель поможет украинский бренд Anabel Arto, в ассортименте которого есть самые разнообразные варианты купальников. От спортивных коллекций до изделий, вдохновленных серф-культурой, – каждая женщина сможет найти особый вариант, который подойдет именно ей.