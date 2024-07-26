Как правильно ухаживать за важнейшим аксессуаром лета, чтобы купальник прослужил как можно дольше, рассказывает Lady 24 вместе с украинским брендом белья и купальников Anabel Arto.

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Почему уход за купальником важен

Купальник – это важная часть летнего гардероба. Однако найти именно ту идеальную модель бывает непросто, поэтому хочется, чтобы она служила как можно дольше.

Это самая первая причина, почему уход за этим аксессуаром крайне важен. При правильной эксплуатации купальник не будет терять свое качество годами и оставаться в совершенном состоянии.

Особенно это касается высококлассных изделий, в частности таких, как в Anabel Arto. У коллекции бренда можно найти большое разнообразие моделей на любой вкус, которые изготовлены по самым высоким стандартам качества и с любовью к женщинам.

Следуя инструкции по уходу за купальниками, которую можно найти на этикетке, и нескольких следующих правил, эти изделия будут радовать своих обладательниц не один год.

В Anabel Arto есть множество моделей купальников / Фото Anabel Arto

Обязательное ополаскивание после использования

Одно из важнейших правил ухода за купальником заключается в том, что изделие следует ополаскивать в чистой воде после каждого использования.

Оставлять его мокрым в сумке или сушить, не ополоснув, не стоит. Химические элементы, оставшиеся на купальнике после плавания, будут разрушать волокна эластана в составе ткани, и вещь потеряет свою эластичность и форму.

Деликатная стирка

Как и любое белье, купальник стоит стирать руками в прохладной воде с добавлением мягкого моющего средства, избегая сильного трения. Делать это лучше в отдельном мешочке. Это поможет избежать повреждения ткани.

При этом ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель. Он только испортит вещь.

Кроме того, в Anabel Arto советуют сильно не отжимать изделие после стирки, чтобы не повредить деликатное полотно и рисунок.

Купальники имеют собственные правила ухода / Shutterstock

Осторожная сушка

Сушка купальника также требует внимания – его не следует плотно выкручивать или вешать на веревку, используя прищепки.

Идеальный вариант – разложить аксессуар горизонтально на полотенце в тени. Это поможет избежать растягивания ткани и выгорания под солнечными лучами.

Правильное хранение

Последний момент, который продлит жизнь купальника и сохранит его в отличном состоянии, – это правильное хранение.

В периоды, когда изделие активно не используется, желательно держать его в отдельной сухой сумочке в ящике.

Особое внимание следует уделять купальникам с чашками. Важно, чтобы они не были деформированы под весом другой одежды во время длительного хранения.

Вместе все эти советы помогут изделиям длительное время сохранять привлекательный внешний вид и каждое лето радовать своих обладательниц, гармонично подчеркивая их фигуру.