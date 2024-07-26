Як правильно доглядати за найважливішим аксесуаром літа, аби купальник прослужив якомога довше, розповідає Lady 24 разом з українським брендом білизни та купальників Anabel Arto.

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Чому догляд за купальником важливий

Купальник – це важлива частина літнього гардероба. Однак знайти саме ту ідеальну модель буває непросто, тож хочеться, аби вона служила якомога довше.

Це найперша причина, чому догляд за цим аксесуаром вкрай важливий. За правильної експлуатації купальник не втрачатиме свою якість роками та залишатиметься у досконалому стані.

Особливо це стосується висококласних виробів, зокрема таких, як в Anabel Arto. У колекції бренду можна знайти велике різноманіття моделей на будь-який смак, які виготовлені за найвищими стандартами якості та з любов'ю до жінок.

Дотримуючись інструкції по догляду за купальниками, яку можна знайти на етикетці, та кількох наступних правил, ці вироби радуватимуть своїх власниць не один рік.

В Anabel Arto є безліч моделей купальників / Фото Anabel Arto

Обов'язкове ополіскування після використання

Одне з найважливіших правил догляду за купальником полягає у тому, що виріб варто ополіскувати в чистій воді після кожного використання.

Залишати його мокрим в сумці або сушити, не ополоснувши, не варто. Хімічні елементи, що залишилися на купальнику після плавання, будуть руйнувати волокна еластану у складі тканини, і річ втратить свою еластичність і форму.

Делікатне прання

Як і будь-яку білизну, купальник варто прати руками в прохолодній воді з додаванням м'якого мийного засобу, уникаючи сильного тертя. Робити це краще в окремому мішечку. Це допоможе уникнути пошкодження тканини.

Водночас у жодному разі не можна використовувати відбілювач. Він тільки зіпсує річ.

Крім того, в Anabel Arto радять сильно не відтискати виріб після прання, щоб не пошкодити делікатне полотно і малюнок.

Купальники мають власні правила догляду / Shutterstock

Обережне сушіння

Сушіння купальника також потребує уваги – його не слід щільно викручувати або вішати на мотузку, використовуючи прищіпки.

Ідеальний варіант – розкласти аксесуар горизонтально на рушник в тіні. Це допоможе уникнути розтягування тканини й вигорання під сонячними променями.

Правильне зберігання

Останній момент, який продовжить життя купальника та збереже його у чудовому стані, – це правильне зберігання.

У періоди, коли виріб активно не використовується, бажано тримати його в окремій сухій сумочці у шухляді.

Особливу увагу слід приділяти купальникам з чашками. Важливо, аби вони не були деформовані під вагою іншого одягу під час тривалого зберігання.

Укупі всі ці поради допоможуть виробам тривалий час зберігати привабливий зовнішній вигляд та щоліта радувати своїх власниць, гармонійно підкреслюючи їхню фігуру.