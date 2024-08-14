Однак це зовсім не означає, що таке вбрання не може бути стильним. Тим паче цьогоріч купальники, натхненні серф-культурою, є трендовими. Lady 24 спільно з українським брендом Anabel Arto розповідають, як обрати купальник, який буде не лише зручним для активного відпочинку, а й дозволить гарно виглядати на пляжі.

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Особливий купальник для активного відпочинку

Прихильницям активного відпочинку на пляжі та воді варто мати у своєму гардеробі особливі купальники, які сміливо можна одягати як і для серфінгу, так і для пляжного волейболу.

Незалежно від виду активного відпочинку, важливо, щоб купальник був зручним та надійним. Він не повинен завдавати дискомфорту під час руху, а також має забезпечувати максимальну підтримку. Тому, обираючи модель для серфінгу, вейкбордингу чи інших спортивних занять на пляжі, варто звернути увагу на кілька ключових моментів:

Правильний розмір купальника. Щоб уникнути зайвого тиску чи, навпаки, сповзання, купальник має підходити за розміром. Важливо, щоб модель добре сиділа на тілі й не обмежувала рухів.

Регульовані зав’язки чи бретелі. Прихильницям моделей на зав’язках чи бретелях варто звернути увагу на те, чи регулюються вони. Це дозволить підігнати купальник під свою фігуру і забезпечить максимальний комфорт.

Якісні матеріали. Купальник з якісних матеріалів буде гарантувати комфортний відпочинок. Окрім того, тканина повинна бути стійкою до хлору, солоної води та ультрафіолетових променів. Важливим аспектом також є наявність сітчастих вставок для того, щоб шкіра могла дихати.

Важливо обрати правильний розмір купальника для активних занять / Фото Anabel Arto

До слова, у 2024 році популярними є купальники, натхненні серф-культурою. Такі моделі поєднують у собі елементи спортивного та пляжного стилю, що робить їх універсальними. Ці купальники можна носити не лише під час активного відпочинку, але й просто на пляжі.

Яку модель купальника краще обрати

Насамперед модель купальника рекомендовано обирати, відштовхуючись від виду активного відпочинку.

До прикладу, для пляжного волейболу найкраще пасуватимуть роздільні купальники з топами у спортивному стилі. Такі моделі забезпечуватимуть свободу рухів, а також подарують почуття впевненості під час стрибків.

Купальник з топом у спортивному стилі / Фото Anabel Arto

Що стосується серфінгу, сапсерфінгу та вейкбордингу, які, до слова, стали дуже популярними в Україні, то для них краще обирати суцільні купальники.

Такі види спорту вимагають постійного руху. До того ж доводиться витримувати удари хвиль, тому купальник має бути максимально надійним та зручним. Суцільні моделі добре тримаються на тілі й не сповзають під час катання на хвилях. Особливої уваги заслуговують вироби з довгими рукавами. Такі купальники забезпечують додатковий захист від сонця, що робить їх ідеальним варіантом для занять спортом вдень. Такий тип пляжного вбрання стане незамінним для людей з чутливою шкірою, яку потрібно особливо ретельно оберігати від ультрафіолетового випромінювання.

Суцільні купальники для активного відпочинку на воді / Фото Anabel Arto

Щоб купальник якомога довше мав неперевершений вигляд, варто правильно за ним доглядати. Так, після купання у морі одяг рекомендовано прополоскати під проточною водою.

Прати купальник слід вручну при температурі 30 градусів, без відбілювачів та інших хімічних засобів. Виріб не треба сильно віджимати, адже тканину можна пошкодити. Що стосується сушіння, то купальник рекомендовано вішати у тіні, щоб тканина не втратила забарвлення під прямими сонячними променями.

Загалом незалежно від того, чи планує жінка займатися серфінгом, грати в пляжний волейбол або просто насолоджуватися сонцем, правильно підібраний купальник дозволить мати приголомшливий вигляд і почуватися впевнено у будь-якій ситуації.

Підібрати потрібну модель допоможе український бренд Anabel Arto, в асортименті якого є найрізноманітніші варіанти купальників. Від спортивних колекцій до виробів, натхненних серф-культурою, – кожна жінка зможе знайти особливий варіант, який пасуватиме саме їй.