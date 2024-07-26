Все дело в тоне кожи: как выбрать помаду, которая подойдет идеально

Выбор помады – это не самая простая задача, ведь косметика должна идеально гармонировать с внешностью и создавать естественный вид, оставаясь максимально комфортной в использовании.

Как выбрать помаду, которая удачно подойдет и станет идеальным средством на каждый день, рассказываем дальше.

К теме Будут пухлыми и выразительными: как увеличить губы с помощью простой техники макияжа

Как выбрать помаду, что будет подходить к внешности

Оттенки помад на картинках часто отличаются от реальности, поэтому тестировать косметику нужно на руках и губах. К примеру, можно нанести помаду на тыльную сторону руки, а затем приложить палец с помадой к губам, чтобы оценить, как она выглядит.

В целом при выборе можно ориентироваться также на тон лица: если кожа очень светлая, цвета слоновой кости, лучше выбрать полупрозрачную косметику или с розовым оттенком на один – два тона темнее губ.

Для более темных тонов кожи подойдет бежево-розовая, персиковая помада. К оливковому оттенку кожи подойдут любые цвета, но особенно эффектно смотрятся насыщенные карамельные, вишневые и шоколадные.

В то же время людям со средним тоном кожи подойдут карамельно-розовые помады. Зато обладательницам смуглой кожи стоит выбрать цвет молочного шоколада, а также оттенки с небольшим количеством красного пигмента.

По текстуре, то тем, кто хочет добавить губам объема, лучше выбирать продукты с кремовым финишем и увлажняющим эффектом. Помада же матовой текстуры не сделает губы более объемными, однако точно продержится весь день.