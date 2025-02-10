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Lady Образы звезд Губы как у Маши Кондратенко: какую помаду выбрала певица во время выступления на Нацотборе-2025
10 февраля, 21:00
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Губы как у Маши Кондратенко: какую помаду выбрала певица во время выступления на Нацотборе-2025

Анастасия Зорик

Выступление Маши Кондратенко на Нацотборе-2025 стало настоящей сенсацией. Певица появилась на сцене в нетипичном для себя образе с оригинальной композицией "No Time To Cry".

Особенно много обсуждений вызвал внешний вид певицы, в частности, ее макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на X.

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Какая помада была на Маше Кондратенко

Главный акцент в макияже Маши был именно на губы. Сама певица не комментировала, какую помаду использовала.

Визажист говорит что "lip combo" Кондратенко состоит из 3 продуктов:

  • основа – это темно-коричневая матовая помада MAC;
  • сверху – Vera 15 оттенок;
  • финал – Clarins Gloss.

Повторить такой макияж губ можно и благодаря аналогам:

  1. Maybelline Vinyl Ink

Жидкая помада для губ, славящаяся своей стойкостью. Наиболее похожими являются оттенки под номерами 10, 30 и 55.


Какую помаду использовала Кондратенко на Нацотборе / Фото Maybelline

  1. Maybelline Deepest Cherry

Оттенок этой помады подходит идеально, однако, стоит учитывать, что она не устойчива.


Какую темную помаду стоит купить / Фото Maybelline

  1. FENTY BEAUTY Gloss Bomb Stix

Это не бюджетный вариант, но именно эта помада имеет очень много похожих оттенков.


Какой макияж был у Кондратенко на Нацотборе / Фото Fenty

  1. Chanel Rouge Coco Rouge Flash

Здесь интересным является оттенок 70.


Оттенки винной помады / Фото Brocard

Также подойти может 148 оттенок.


Где найти кирпичный оттенок помады / Фото Brocard

  1. KIKO MILANO Unlimited Double Touch

Наиболее похожий 122 оттенок.


Где найти темную помаду / Фото Rozetka

Обратите внимание! Приведенные варианты являются лишь предположением. При выборе помады ориентируйтесь на вашу внешность, в частности, естественный цвет губ.