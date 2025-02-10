Губы как у Маши Кондратенко: какую помаду выбрала певица во время выступления на Нацотборе-2025
Выступление Маши Кондратенко на Нацотборе-2025 стало настоящей сенсацией. Певица появилась на сцене в нетипичном для себя образе с оригинальной композицией "No Time To Cry".
Особенно много обсуждений вызвал внешний вид певицы, в частности, ее макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на X.
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Какая помада была на Маше Кондратенко
Главный акцент в макияже Маши был именно на губы. Сама певица не комментировала, какую помаду использовала.
Визажист говорит что "lip combo" Кондратенко состоит из 3 продуктов:
- основа – это темно-коричневая матовая помада MAC;
- сверху – Vera 15 оттенок;
- финал – Clarins Gloss.
Повторить такой макияж губ можно и благодаря аналогам:
- Maybelline Vinyl Ink
Жидкая помада для губ, славящаяся своей стойкостью. Наиболее похожими являются оттенки под номерами 10, 30 и 55.
Какую помаду использовала Кондратенко на Нацотборе / Фото Maybelline
- Maybelline Deepest Cherry
Оттенок этой помады подходит идеально, однако, стоит учитывать, что она не устойчива.
Какую темную помаду стоит купить / Фото Maybelline
- FENTY BEAUTY Gloss Bomb Stix
Это не бюджетный вариант, но именно эта помада имеет очень много похожих оттенков.
Какой макияж был у Кондратенко на Нацотборе / Фото Fenty
- Chanel Rouge Coco Rouge Flash
Здесь интересным является оттенок 70.
Оттенки винной помады / Фото Brocard
Также подойти может 148 оттенок.
Где найти кирпичный оттенок помады / Фото Brocard
- KIKO MILANO Unlimited Double Touch
Наиболее похожий 122 оттенок.
Где найти темную помаду / Фото Rozetka
Обратите внимание! Приведенные варианты являются лишь предположением. При выборе помады ориентируйтесь на вашу внешность, в частности, естественный цвет губ.