Постоянно эпатирует: какие образы Бьянки Цензори запомнились фанатам больше всего

Выход Бьянки Цензори на Грэмми запомнится фанатам надолго. Тем не менее, это не первый случай, когда жена Канье Уэста поражает своим внешним видом.

После начала отношений с Канье Уэстом, Бьянка стала настоящей звездой. Почти каждый ее выход привлекает внимание медиа, пишет 24 Канал.

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Какие образы Бьянки Цензори запомнились больше всего

На самом деле образ на Грэмми это не первый "голый" выход Бьянки Цензори. На неделе моды в Париже она появилась в почти прозрачном боди.

Изюминкой лука стала прическа Бьянки. Она изменила свой привычный цвет волос на розовый.



Какие были образы у Бьянки Цензори на неделе моды в Париже / Фото Getty Images

На неделе моды в Милане Бьянка также отличилась. Она надела футуристический боди черного цвета. Яркости образу добавили сапожки нежно-розового цвета.



Креативные образы Бьянки Цензори на неделе моды / Фото Getty Images

Иногда Бьянка Цензори наоборот одевается очень закрыто. Папарацци подловили как она вышла в креативной шубе. Бьянку не остановила даже солнечная погода Лос-Анджелеса.



Фото Бьянки Цензори в леопардовой шубе / Фото Getty Images

Много внимания привлек и выход Бьянки в знаменитой шубе, которая была огромного размера.



Эпатажные образы жены Канье Уэста / Фото Pinterest

"Обнаженность" Бьянка демонстрирует и на случайных фото папарацци. Вероятно, это продуманный шаг со стороны звезд.



Выходы жены Канье Уэста, что больше всего запомнились / Фото Pinterest

Многие считают, что такая обнаженность Бьянки – влияние Канье. Однако, довольно открытые луки были присущи жене Уэста с самого начала их отношений.



Как выглядит жена Канье Уэста / Фото Getty Images

Обратите внимание! Увидеть выход Бьянки на Грэмми без цензуры вы можете здесь.