Аксессуары, которые делают образ дороже: что стоит иметь каждой девушке

Наши образы нуждаются в аксессуарах, поскольку без них образ может быть несовершенным. Чтобы сделать образ дороже, не обязательно тратить много средств, важно лишь позаботиться о качестве.

Аксессуары помогают сделать образ более стильным, пишет 24 Канал. Они помогают подчеркнуть вид, поэтому без них просто не обойтись. К выбору аксессуаров следует подходить тщательно. Они не должны быть слишком дорогими, но и не сильно дешевыми, потому что это только испортит аутфит.

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Обращайте внимание на то, чтобы аксессуары были выполнены из качественных материалов. Мы собрали несколько обязательных вещей, которые должны быть у каждой девушки.

Сумка

Добавьте в свой гардероб хотя бы одну сумку, которая будет преобладать над всеми остальными. Она должна быть из качественного материала в черном или коричневом цвете, чтобы подходила под все ваши образы. Делайте ставку на минималистичную модель, без лишних деталей. Да, брелки Лабубу сейчас в тренде, но это скорее дополнение к образу. Дороже будет смотреться кожаная сумка без каких-либо элементов.

Часы

Этот базовый аксессуар является мастхэвом, который за секунду добавляет образу элегантности и эффектности. Он всегда является актуальным, поскольку никогда не выходит из моды. Выбирайте для себя серебристую или золотистую модель. Ориентируйтесь на то, чтобы серебряные часы сочетать с серебряными украшениями, а золотые – с золотыми. Откажитесь от подделок, потому что они только способны испортить образ.

Очки

Дешевые очки не защищают от ультрафиолетовых лучей, поэтому позаботьтесь о том, чтобы добавить в свой гардероб хотя бы одну качественную пару очков. Так, они несколько дороже, но защитят глаза и удачно дополнят любой летний выход.

Пояс

Обычный пояс на джинсах и брюках придает особую изюминку аутфиту. Выбирайте кожаный черный пояс, который сможет прослужить вам много лет.

Украшения

Каждый стилист отмечает то, что образ нужно дополнять украшениями. Это могут быть минималистичные серьги-пусеты в виде жемчужин, лаконичная цепочка или кольцо с бриллиантом. Такие детали мгновенно усовершенствуют образ.

К слову, в моду вернулась обувь, которую мы не любили. Теперь их активно носят известные модницы.