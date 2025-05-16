Любимая прическа Виктории Бекхэм на вечер: от нее все в восторге

Иногда сложно подобрать для себя прическу на вечер, поэтому часто мы обращаемся к образам звезд, чтобы найти что-то для себя. Известный дизайнер Виктория Бекхэм любит часто довершать свои вечерние образы лаконичной и стильной прической.

Вечерняя прическа должна быть элегантной, красивой и довольно простой, чтобы с ней было удобно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Модная икона Виктория Бекхэм нашла для себя стильный вариант, который сочетает в себе простоту и изящество.

Читайте также Как подстричь челку самостоятельно: пошаговая инструкция

Как выглядит модная прическа Виктории Бекхэм

Во время празднования 50-летия Дэвида Бекхэма дизайнер предстала перед всеми со своей фирменной прической. Она зачесала волосы в низкий хвост и выпустила передние пряди.

Такую прическу Виктория повторяет не впервые. У нее красивые и ухоженные волосы, но в большинстве случаев, на праздничные выходы она зачесывает волосы в хвост.

Чтобы воссоздать образ в стиле Виктории Бекхэм, нужно сделать центральный пробор, а потом пригладить волосы в низкий и аккуратный хвост. Тогда с помощью расчески с частыми зубцами стоит отделить передние пряди. Они должны спадать естественно так, чтобы обрамляли лицо. Не стоит заходить дальше верхней точки уха, чтобы сохранить объем и густоту хвоста.

К слову! Скоро будет выпускной вечер, поэтому мы рассказали, как выглядят как выглядят самые популярные прически на выпускной 2025.

Такой низкий хвост стал определенной визитной карточкой Виктории Бекхэм, однако эту прическу можно заметить и на многих других знаменитостях, или даже моделях на подиумах. Низкий хвост выглядит просто и одновременно роскошно и непринужденно.