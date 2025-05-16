Вечірня зачіска повинна бути елегантною, красивою й доволі простою, щоб з нею було зручно, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Модна ікона Вікторія Бекхем знайшла для себе стильний варіант, який поєднує в собі простоту й витонченість.

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Як виглядає модна зачіска Вікторії Бекхем

Під час святкування 50-річчя Девіда Бекхема дизайнерка постала перед усіма зі своєю фірмовою зачіскою. Вона зачесала волосся у низький хвіст й випустила передні пасма.

Таку зачіску Вікторія повторює не вперше. У неї красиве й доглянуте волосся, але в більшості випадків, на святкові виходи вона зачісує волосся у хвіст.

Щоб відтворити образ у стилі Вікторії Бекхем, потрібно зробити центральний проділ, а тоді пригладити волосся в низький та охайний хвіст. Тоді за допомогою гребінця з частими зубцями варто відокремити передні пасма. Вони мають спадати природно так, щоб обрамляли обличчя. Не варто заходити далі за верхню точку вуха, щоб зберегти об’єм й густоту хвоста.

До слова! Незабаром буде випускний вечір, тому ми розповіли, як виглядають найпопулярніші зачіски на випускний 2025.

Такий низький хвіст став певною візитівкою Вікторії Бекхем, однак цю зачіску можна помітити та на багатьох інших знаменитостях, чи навіть моделях на подіумах. Низький хвіст виглядає просто та водночас розкішно й невимушено.