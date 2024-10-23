Любимая сумка Кейт Миддлтон и королевы Камиллы: как она выглядит

К королевским особам всегда приковано много внимания. На их светские выходы обращают внимание не только гости мероприятия, но и люди со всего мира, а особенно редакторы модных сайтов. Fashion-издания уже досконально изучили гардероб принцессы Кейт и королевы Камиллы, поэтому рады поделиться с вами их любимым аксессуаром.

Каждый выход королевских особ заранее планируется и стилизуется стилистом, который работает в Букингемском дворце, пишет Lady 24. Поэтому мы уже знали любимый стиль королевы Елизаветы, которая не обходилась без ярких шляпок. Заметно, что королева Камилла любит насыщенные цвета вещей, а вот Кейт Миддлтон чаще всего выбирает классический наряд, который подчеркивает ее фигуру.

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Как выглядит любимая сумка королевских особ

Однако вещи – это не полностью сформированный образ. Важную роль в совершенстве играют аксессуары. Королевские особы не носят фешенебельные сумки от Bottega Veneta или Jacquemus, впрочем дополняют свои выходы классическими сумками в минималистическом дизайне.

Жена принца Уильяма обожает сумки от британского бренда Aspinal of London. Королевских особ они привлекают 100% качеством. Сумки от этой марки обладают классической сдержанностью. Компания с 2000 года выпускает кожаные аксессуары, впрочем именно сумки отличаются элегантностью и изысканностью, которую так любят монаршие особы.

Наибольший успех бренд получил в 2013 году, когда Кейт Миддлтон вышла в свет с сумкой Aspinal of London Midi Mayfair. Принцесса Уэльская до сих пор носит безупречные цвета этих сумок, которые пошиты под кожу рептилии. Аксессуары являются минималистичными, впрочем довольно изысканные.



Кейт Миддлтон обожает бренд Aspinal of London / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон с сумкой Midi Mayfair / Фото Getty Images

Сумку Midi Mayfair также любит носить королева Камилла. Она довершает ею свои образы независимо от сезона, поскольку такой аксессуар подходит ко всему – от легкого летнего платья до теплого осеннего пальто.



Безупречная сумка Midi Mayfair / Фото Getty Images

Стоит отметить, что сумка Aspinal of London Midi Mayfair стоит 800 долларов (более 32 тысяч гривен). Она изготавливается из натуральной итальянской кожи и доступна аж в 26 цветах и в трех размерах.