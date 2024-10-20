Бананки являются сумками унисекс, которые одинаково подходят для мужчин и женщин, пишет Vogue. Поэтому на эту вещь надо обратить особое внимание всем.

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Сумки-бананки снова в моде

Креативный директор Burberry Дэниел Ли закрывая Лондонскую неделю моды представил разнообразные бананки, особенно популярной стала коричневая сумка из замши.



Сумки-бананки возвращаются в моду / Фото Vogue

А вот креативный директор бренда Dior Мария Грация Кьюри для коллекции весна – лето 2025 представила бананки в спортивной коллекции. Сумка-бананка от французского Модного дома отсылает к форме поясного рюкзака. Такой аксессуар немного далек от классической версии благодаря своему большому размеру.



Сумки-бананки возвращаются в моду / Фото Vogue

Louis Vuitton тоже представили сумки-бананки, однако выглядят они уже современнее. Кожаная сумка в благородном цвете прекрасно подойдет к любым вещам в осеннюю пору. Основная фишка аксессуара в том, что в новом году мы будем носить ее в руках, или просто на плече как обычную сумку с длинными ручками. Ношение на поясе будет считаться не совсем правильным.



Сумки-бананки возвращаются в моду / Фото Vogue



Сумки-бананки возвращаются в моду / Фото Vogue

Несмотря на то, что поясная сумка на время вышла из моды, бананка все равно считается удобным аксессуаром. Как бы там ни было, но основная ее фишка в том, что у вас будут свободными руки. А еще она достаточно легко сочетается с базовыми вещами на основе джинсов и футболки или со спортивными костюмами.

В 2025 году в моде будут разные размеры бананок – от классических до больших, впрочем даже в маленькой сумке вы сможете поместить кошелек, ключи, телефон и помаду или блеск. Советуем присмотреться к стильным сумкам, представленных для весенне-летнего сезона и добавить одну из них в свой гардероб.