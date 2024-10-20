Бананки є сумками унісекс, які однаково підходять для чоловіків та жінок, пише Vogue. Тому на цю річ треба звернути особливу увагу всім.

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Сумки-бананки знову в моді

Креативний директор Burberry Деніел Лі закриваючи Лондонський тиждень моди представив різноманітні бананки, особливо популярною стала коричнева сумка із замші.



Сумки-бананки повертаються в моду / Фото Vogue

А от креативна директорка бренду Dior Марія Грація К’юрі для колекції весна – літо 2025 презентувала бананки у спортивній колекції. Сумка-бананка від французького Модного дому відсилає до форми поясного рюкзака. Такий аксесуар є трохи далеким від класичної версії завдяки своєму великому розміру.



Сумки-бананки повертаються в моду / Фото Vogue

Louis Vuitton теж презентували сумки-бананки, однак виглядають вони вже сучасніше. Шкіряна сумка в благородному кольорі чудово підійде до будь-яких речей в осінню пору. Основна фішка аксесуара в тому, що в новому році ми будемо носити її в руках, або просто на плечі як звичайну сумку з довгими ручками. Носіння на поясі вважатиметься не зовсім правильним.



Сумки-бананки повертаються в моду / Фото Vogue



Сумки-бананки повертаються в моду / Фото Vogue

Попри те, що поясна сумка на певний час вийшла з моди, бананка все одно вважається зручним аксесуаром. Хай там як, але основна її фішка в тому, що у вас будуть вільними руки. А ще вона досить легко поєднується з базовими речима на основі джинсів та футболки чи зі спортивними костюмами.

У 2025 році в моді будуть різні розміри бананок – від класичних до великих, втім навіть у маленькій сумці ви зможете помістити гаманець, ключі, телефон та помаду чи блиск. Радимо придивитися до стильних сумок, представлених для весняно-літнього сезону та додати одну з них до свого гардероба.