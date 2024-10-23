Кожен вихід королівських осіб заздалегідь планується й стилізується стилістом, який працює в Букінгемському палаці, пише Lady 24. Відтак ми вже знали улюблений стиль королеви Єлизавети, яка не обходилася без яскравих капелюшків. Помітно, що королева Камілла любить насичені кольори речей, а от Кейт Міддлтон найчастіше обирає класичне вбрання, яке підкреслює її фігуру.

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Як виглядає улюблена сумка королівських осіб

Однак речі – це не повністю сформований образ. Важливу роль у довершенні відіграють аксесуари. Королівські особи не носять фешенебельні сумки від Bottega Veneta чи Jacquemus, втім доповнюють свої виходи класичними сумками в мінімалістичному дизайні.

Дружина принца Вільяма обожнює сумки від британського бренду Aspinal of London. Королівських осіб вони приваблюють 100% якістю. Сумки від цієї марки мають класичну стриманість. Компанія з 2000 року випускає шкіряні аксесуари, втім саме сумки відрізняються елегантністю та вишуканістю, яку так люблять монарші особи.

Найбільший успіх бренд отримав у 2013 році, коли Кейт Міддлтон вийшла у світ з сумкою Aspinal of London Midi Mayfair. Принцеса Уельська досі носить бездоганні кольори цих сумок, які пошиті під шкіру рептилії. Аксесуари є мінімалістичними, втім доволі вишукані.



Кейт Міддлтон обожнює бренд Aspinal of London / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон з сумкою Midi Mayfair / Фото Getty Images

Сумку Midi Mayfair також любить носити королева Камілла. Вона довершує нею свої образи незалежно від сезону, оскільки такий аксесуар пасує до всього – від легкого літнього плаття до теплого осіннього пальта.



Бездоганна сумка Midi Mayfair / Фото Getty Images

Варто зазначити, що сумка Aspinal of London Midi Mayfair коштує 800 доларів (понад 32 тисячі гривень). Вона виготовляється з натуральної італійської шкіри та доступна аж в 26 кольорах та в трьох розмірах.