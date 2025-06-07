Представлены эти очки были еще в 2012 году в Дубае. Тогда они произвели большой фурор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mountaineyecare.
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Как выглядят самые дорогие очки в мире
Создал эти очки дизайнер – De Rigo Vision. В чем их особенность:
- они инкрустированы бриллиантами;
- логотип Chopard – "C", выгравированный на дужках сделан из 60 граммов 24-каратного золота.
Как выглядят самые дорогие очки в мире / Фото Pinterest
На момент презентации, эти очки стоили 339 тысяч евро. По состоянию на сейчас, это примерно 390 тысяч долларов США.
Какие еще очки считаются самыми дорогими в мире
- Dolce & Gabbana DG2027B – 383 тысячи долларов
DG2027B – модель очков, имеющая позолоченную оправу, украшенную бриллиантами. Кроме роскошного вида, они также гарантируют невероятное качество.
Как выглядят самые дорогие очки Дольче Габбана / Фото Pinterest
- Shiels Jewellers Emerald – 200 тысяч долларов
Линзы этих очков изготовлены из изумрудов. Оправа – из чистого золота.
Обратите внимание! Дизайн этих очков, вдохновлен римским императором Нероном. По легендам, он наблюдал за гладиаторскими боями, используя в качестве линз изумруды.