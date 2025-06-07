Представлені ці окуляри були ще у 2012 році в Дубаї. Тоді вони здійснили неабиякий фурор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mountaineyecare.
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Як виглядають найдорожчі окуляри в світі
Створив ці окуляри дизайнер – De Rigo Vision. У чому їх особливість:
- вони інкрустовані діамантами;
- логотип Chopard – "C", що вигравіюваний на дужках зроблено з 60 грамів 24-каратного золота.
Як виглядають найдорожчі окуляри у світі / Фото Pinterest
На момент презентації, ці окуляри коштували 339 тисяч євро. Станом на зараз, це приблизно 390 тисяч доларів США.
Які ще окуляри вважаються найдорожчими у світі
- Dolce & Gabbana DG2027B – 383 тисячі доларів
DG2027B – модель окулярів, що має позолочену оправу, прикрашену діамантами. Окрім розкішного вигляду, вони також гарантують неймовірну якість.
Як виглядають найдорожчі окуляри Дольче Габбана / Фото Pinterest
- Shiels Jewellers Emerald – 200 тисяч доларів
Лінзи цих окулярів виготовлені зі смарагдів. Оправа – з чистого золота.
Зверніть увагу! Дизайн цих окулярів, натхнений римським імператором Нероном. За легендами, він спостерігав за гладіаторськими боями, використовуючи як лінзи смарагди.