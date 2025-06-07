Самые дорогие очки в мире: они стоят как 10 квартир в Киеве
- Солнцезащитные очки от Chopard стоят почти 400 тысяч долларов, они изготовлены из 24-каратного золота.
- Очки DG2027B имеют позолоченную оправу, они стоят также более 300 тысяч долларов.
Солнцезащитные очки от Chopard стоят почти 400 тысяч долларов. Их стоимость обусловлена материалами из которых они изготовлены.
Представлены эти очки были еще в 2012 году в Дубае. Тогда они произвели большой фурор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mountaineyecare.
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Как выглядят самые дорогие очки в мире
Создал эти очки дизайнер – De Rigo Vision. В чем их особенность:
- они инкрустированы бриллиантами;
- логотип Chopard – "C", выгравированный на дужках сделан из 60 граммов 24-каратного золота.
Как выглядят самые дорогие очки в мире / Фото Pinterest
На момент презентации, эти очки стоили 339 тысяч евро. По состоянию на сейчас, это примерно 390 тысяч долларов США.
Какие еще очки считаются самыми дорогими в мире
- Dolce & Gabbana DG2027B – 383 тысячи долларов
DG2027B – модель очков, имеющая позолоченную оправу, украшенную бриллиантами. Кроме роскошного вида, они также гарантируют невероятное качество.
Как выглядят самые дорогие очки Дольче Габбана / Фото Pinterest
- Shiels Jewellers Emerald – 200 тысяч долларов
Линзы этих очков изготовлены из изумрудов. Оправа – из чистого золота.
Обратите внимание! Дизайн этих очков, вдохновлен римским императором Нероном. По легендам, он наблюдал за гладиаторскими боями, используя в качестве линз изумруды.