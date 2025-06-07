Самые дорогие очки в мире: они стоят как 10 квартир в Киеве

Солнцезащитные очки от Chopard стоят почти 400 тысяч долларов. Их стоимость обусловлена материалами из которых они изготовлены.

Представлены эти очки были еще в 2012 году в Дубае. Тогда они произвели большой фурор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mountaineyecare.

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Как выглядят самые дорогие очки в мире

Создал эти очки дизайнер – De Rigo Vision. В чем их особенность:

они инкрустированы бриллиантами;

логотип Chopard – "C", выгравированный на дужках сделан из 60 граммов 24-каратного золота.



Как выглядят самые дорогие очки в мире / Фото Pinterest

На момент презентации, эти очки стоили 339 тысяч евро. По состоянию на сейчас, это примерно 390 тысяч долларов США.

Какие еще очки считаются самыми дорогими в мире

Dolce & Gabbana DG2027B – 383 тысячи долларов

DG2027B – модель очков, имеющая позолоченную оправу, украшенную бриллиантами. Кроме роскошного вида, они также гарантируют невероятное качество.



Как выглядят самые дорогие очки Дольче Габбана / Фото Pinterest

Shiels Jewellers Emerald – 200 тысяч долларов

Линзы этих очков изготовлены из изумрудов. Оправа – из чистого золота.

Обратите внимание! Дизайн этих очков, вдохновлен римским императором Нероном. По легендам, он наблюдал за гладиаторскими боями, используя в качестве линз изумруды.